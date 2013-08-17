توافق سئول و پیونگ یانگ درباره کائه سانگ به آشتی دو همسایه کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، "وانگ یی" از توافق کره شمالی و کره جنوبی برای بازگشایی مجتمع صنعتی کائه سانگ استقبال کرد و آن را فرصتی برای حل اختلافات و آشتی دو همسایه پس از ماهها تنش در روابط عنوان کرد.

وزیر امور خارجه چین این اظهارات را در تماس تلفنی شب گذشته با وزیر خارجه کره جنوبی دو روز پس از توافق سئول و پیونگ یانگ برای ازسرگیری فعالیت مجتمع کائه سانگ بیان کرد که از آوریل گذشته تاکنون همزمان با افزایش تنش ها در پی سومین آزمایش هسته ای کره شمالی تعطیل شده است.

منطقه اقتصادی کائه سونگ آخرین نماد همکاری دو کشور در شبه جزیره کره به شمار می رود. گفتنی است شبه جزیره کره از سال 1910 تا پایان جنگ جهانی دوم که با بمباران اتمی شهرهای ژاپن به پایان رسید، مستعمره این کشور بوده است.