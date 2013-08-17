به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در سخنانی به سالروز تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) اشاره کرده و ابراز داشت: حدود 80 سال پیش و در هشتم شوال وهابیت نادان و تکفیری قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) را ویران و با خاک یکسان کردند.

وی با بیان این که شیعیان همه ساله در هشتم شوال به عزاداری پرداخته و یاد و خاطره آن جنایت بزرگ را زنده نگاه می‌دارند، اظهار داشت: هشتم شوال تنها روز عزای شیعیان نیست بلکه تمام ملت های مسلمان این روز را بزرگ می دارند.

استاد برجسته حوزه با اشاره به این جنایت بزرگ وهابیت ادامه داد: هشتم شوال روزی است که قبور فرزندان پیامبر اسلام به دست افرادی بی سواد ویران شد.

وی با اشاره به فراز «یا وجیهاً عندالله اشفع لنا عندالله» در دعای توسل این دعا را نشان دهنده توحید خالص خوانده و افزود: وهابیت نادان و تکفیری که قبور ائمه بقیع را ویران کردند نه تنها از قرآن، سنت پيامبر(صلی الله علیه و آله) و روايات معصومان(علیه السلام) بی خبر هستند بلکه توحيد را نیز وارونه جلوه می‌دهند.

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر این که عالمان تکفیری و وهابی حتی به اندازه طلاب معمولی ما هم از قرآن و سنّت پیامبر اسلام اطّلاع ندارند، گفت: علمای آنها آنچه در مورد شفاعت پیامبر اسلام در قرآن آمده را به زمان حیات ایشان مرتبط می‌دانند و می‌گویند آن موارد پس از فوت پیامبر صدق نمی‌کند.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن مبنی بر زنده بودن شهیدان، ابراز کرد: وهابیت تكفيری بزرگترين اهانت را به پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) انجام می‌دهند و مقام پيامبر را در حدّ يك شهيد نيز نمی‌دانند.

این مفسر قرآن کریم تأکید کرد: باید از کسانی که مقام پيامبر را در حد يك شهيد نيز نمی‌دانند اين سوال را پرسيد كه چرا در نماز «اَلسَّلامُ عَلَیْكَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» را قرائت می‌كنند.

این مرجع تقلید شیعیان در ادامه سخنان خود به بیان خاطره‌ای از سفر به مکه مکرّمه پرداخت و گفت: سال‌ها پيش زمانی كه به مكه و مدينه مكرّمه مشرّف شدم در كنار مرقد پيامبر مكرّم اسلام(صلی الله علیه و آله) اين جمله نوشته شده بود كه ای مردم در كنار قبر پيامبر(صلی الله علیه و آله) سر و صدا نكنيد، پس از خواندن اين جمله به ديدار يكی از علمای سنی و امام جماعت مسجد النبی(صلی الله علیه و آله) رفتم و با وی ملاقات كردم و به او گفتم اگر شما پيامبر اکرم را بعد از وفات نعوذبالله ناآگاه می‌دانید و او را در حد يك شهيد هم نمی‌دانيد پس چرا اين جمله را در كنار قبر ايشان نوشته‌ايد و وی كه از علما و افراد فهميده محسوب می‌شد در جواب بنده گفت اين حرف آدم‌های احمق و نادان است زيرا پيامبر مكرّم اسلام مانند شهدا حيات برزخی داشته و صدای ما را به‌ خوبی می‌شنود.

وهابیت باید پاسخگوی فجایع به مسلمانان باشد

وی با اشاره به این که همه مردم دنیا برای میراث فرهنگی خود ارزش قائل هستند، اظهار داشت: وهابیت میراث فرهنگی پیامبر و اهل بیت ایشان را از بین بردند و آثار فراوانی از اصحاب پیامبر، بزرگان و دانشمندان اسلام را تخریب کردند؛ وهابیت تاریخ زنده اسلام را نابود کرد.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که وهابیت باید پاسخگوی این فجایع به مسلمانان باشد، ابراز کرد: آثار اسلامی تنها متعلّق به کسانی که در آن منطقه زندگی می کنند نیست و متعلّق به همه مسلمان است از این رو هر اقدامی که می خواهد صورت بگیرد باید با مشورت همه علمای اسلام باشد.

ضرورت اداره حرم های اهل بیت زیر نظر علمای اسلام

وی با بیان این که در اداره حرم اهل بیت(علیهم السلام) باید نمایندگانی از تمام کشورهای اسلامی حضور داشته باشند، گفت: اگر چنین شود قطعاً اتفاقاتی همچون تخریب قبور ائمه بقیع(علیهم السلام) و سایر آثار اسلامی رخ نخواهد داد.

استاد برجسته حوزه در ادامه سخنان خود کشتار مردم سوریه را محکوم و ابراز کرد: کسانی که در سوریه قبور بزرگان اسلام را ویران کردند افرادی هستند که فاقد فکر و فرهنگ انسانی هستند و نمی‌توانند بر حرمین شریفین حکومت کنند.

وی با اشاره به بازسازی قبور امامین عسکریین(علیهم السلام) در سامرا، ابراز امیدواری کردند این اتفاق برای قبور ائمه(علیهم السلام) در مکه و مدینه نیز بیافتد.

آیت الله مکارم شیرازی به روایتی از امام صادق(علیهم السلام) درباره سوره والعصر اشاره کرد و ابراز داشت: هر کس سوره والعصر را در نافله نمازهايش بخواند خداوند روز قيامت با چند امتياز وی را مبعوث می‌كند، يكی اينكه وی با صورتی نورانی و درخشنده وارد روز محشر می‌شود يعنی صورتش خندان و متبسّم است، چشمانش روشن بوده و به خاطر پاداش الهی داخل بهشت می‌شود.

تفکّر حاکم بر کتاب های درسی اسلامی باشد

استاد برجسته حوزه همچنین افزود: اخیراً مدارکی نزد بنده آورده‌اند که تصمیم گرفته شده درسی به عنوان آموزش موسیقی برای جوانان در مدارس گذاشته شود، اظهار داشت: اگر جوانان ما چنین درسی نداشته باشند اتفاقی نمی‌افتد؛ باید تفکّری که بر تنظیم کتاب‌های درسی ما حاکم است تفکّری به تمام معنا اسلامی باشد نه غربی.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان ابراز امیدواری کرد، دولت جديد كه دولت تدبير و اميد است و مردم نيز به آن اميدوار هستند كه مشكلاتشان حل خواهد شد جلوی اين افكار را بگيرند و نگذارند اين گونه افكار بر نظام‌های آموزشی ما حاكم شود.