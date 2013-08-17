به گزارش خبرنگار مهر از یزد، در حالي كه چندي پيش خبر از مسموميت مردم صدوق، اشكذر و زارچ داده مي‌شد، به تازگي گستره اين مسموميت ها بيشتر شده و به شاهديه و مناطقي نظير چهارراه معلم، سه راه شحنه، بلوار 22 بهمن و ... رسيده است.

روز گذشته درمانگاه‌هاي اطراف اين خيابان‌ها و اورژانس بيمارستانها مملو از جمعيتي بود كه پزشكان، بيماري آنها را مسموميت با كلر باقيمانده در آب تشخيص داده بودند.

اين افراد با تهوع، سرگيجه، دل پيچه، اسهال و استفراغ به درمانگاه‌ها مراجعه كرده اند و از آنجا كه پيش از اين در نمونه گيري از آب زارچ و شاهديه، به وجود كلر اضافه در آب پي برده شده بود، عامل اين مسموميت ها نيز مشخص است.

در بين افراد مسموم، تعداد زيادي از كودكان خردسالان و افراد سالمند مشاهده مي شوند كه در اين گرماي هوا، بايد با بيماري نظير اسهال و استفراغ مواجه شوند.

يكي از اين مراجعان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مدتها پيش آب شرب داراي طعم شده بود و گاهي نيز بوي بسيار بدي از آن به مشام مي رسيد.

در بسياري از ساعات روز، آب موجود در لوله ها زرد و داراي املاح است

فرزانه جليليان عنوان كرد: در بسياري از ساعات روز نيز آب موجود در لوله‌ها، زرد و كدر و داراي املاح بسيار است.

وي افزود: تمام افراد خانواده ما دچار مسموميت شده اند زيرا گمان نمي كرديم آب دچار مشكل چنداني باشد.

جليليان با ابراز گلايه از اينكه مسئولان آب و فاضلاب از طريق رسانه ملي اين موضوع را اطلاع رساني نكرده اند، گفت: اگر كيفيت آب به هر دليلي كاهش پيدا كرده، مسئولان حداقل اطلاع رساني كنند تا مردم اينگونه دچار بيماري و مشكل نشوند.

وي تصريح كرد: پزشكان بر مسموميت بر اثر استفاده از آب آلوده به كلر و املاح زياد، اذعان دارند اما در تماس تلفني با اداره آب و فاضلاب استان يزد، مسئولان امور مشتركان، اين موضوع را رد مي كنند و اين در حالي است كه افت شديد كيفيت آب را نيز خودمان شاهد هستيم.

تحميل بار هزينه اي خريد آب معدني به خانواده هاي يزدي

يكي ديگر از شهروندان يزدي نيز در اين مورد اظهار داشت: از يك ماه گذشته تاكنون دائم از آب معدني استفاده مي كنيم و كوهي از بطري هاي آب معدني در آشپزخانه و حياط منزل جمع آوري شده است.

شيوا رضايي عنوان كرد: از آنجا كه دو كودك در منزل دارم و به دليل گرما دائم آب مصرف مي كنند، ناچارم روزي يك باكس آب معدني خريداري كنم.

وي همچنين از افزايش قيمت آب معدني در يزد انتقاد كرد.

بازار سياه آب معدني

اين انتقاد شهروندان يزدي كاملا به جاست زيرا قيمت آب معدني طي دو هفته گذشته در يزد افزايش يافته است به نحوي كه قيمت هر شيشه آب معدني از 600 و 650 تومان به 750 و در برخي موارد 800 تومان رسيده است.

اين روند افزايش قيمت آب معدني، هزينه هاي بسياري را به مردم تحميل مي كند و لازم است مسئولان براي اين موضوع چاره انديشي كنند.

مسئولان آبفاي استان يزد در پاسخ به رسانه هاي مختلف در مورد آلودگي آب اعلام كرده اند، منابع داخلي كيفيت چنداني ندارند و چاره ديگري نيست.

علي اسلامي از كنترل و آزمايش آب شرب توسط آزمايشگاه ها خبر داده و اعلام كرده است: در هيچ يك از مناطق يزد املاح بيش از حد مجاز در آب وجود ندارد.

آنچه مسلم است، مردم يزد اكنون از يك سو با گرما، از سوي ديگر با كمبود آب و افت شديد كيفيت، از سوي ديگر با خريد آبهاي معدني گران و از همه مهمتر با بيماري حاصل از استفاده از آب شرب دست به گريبان هستند و انتظار دارند اين مشكل آنها هرچه سريعتر برطرف شود.

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گزارش: نيره شفيعي پور

