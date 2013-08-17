از دروغ و غلو و بی حرمتی پرهیز کردم/ از احمدی نژاد به دلیل مبسوط الید بودنم تشکر می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر پیشین امور خارجه در مراسم معارفه محمد جواد ظریف به عنوان وزیر جدید، انتصاب ظریف را زینت بخش وزارت خارجه دانست و گفت: ما چند شکر بدهکار هستیم یکی برگزاری انتخابات شکوهمند است در شرایطی که برخی تصور می کردند اقبالی از سوی مردم ممکن است صورت نگیرد.

وی یادآور شد: شکر بعدی انتخاب فردی شناخته شده و دارای تراکم تجربه در زمینه های مختلف است که امید را در دل مردم ایجاد کرد.

صالحی خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه ای که از زمانی که افتخار کار زیر نظر آقای روحانی را داشته ام، به دست آورده ام معتقدم آینده بسیار روشن و تابناک است و جمهوری اسلامی ایران وارد عهد جدیدی شده است.

وزیر سابق امور خارجه، گفت: شکر دیگر این است که قریب سه سال در خدمت فرهیختگان کشور بودم، وزارت خارجه مملو از کارشناسان دلسوز، وطن دوست، خداترس و فرهیخته است و در این مدت کاری را شخصا نکردم هر چه بود نظر و ارشاد عزیزان وزارت خارجه بود.

وی تاکید کرد: خدا را شاکرم که وزارت خارجه به گونه ای اداره شد که امروز سربلند، کلید آن به فرد جایگزین که فردی فرهیخته است واگذار می شود.

صالحی در رابطه با عملکرد خود با بیان اینکه سعی کرده ام از چند چیز پرهیز کنم، تصریح کرد: یکی دروغ بود شاید در عرف بگویند سیاسیون سیاس هستند در حالیکه سیاسیون مثل تاجر هستند اگر اعتبار خود را از دست بدهند دیگر نمی توانند ادامه حیات بدهند.

وی ادامه داد: همچنین سعی کردیم از غلو بپرهیزیم به خصوص در گزارش به مقامات بالاتر و به اعتقاد من وزارت خارجه مثل یک دستگاه ضبط باید صوت و تصویری که می بیند و می شنود، منتقل کند ولو اصوات و صور نامطلوب.

وزیر پیشین امور خارجه تاکید کرد: تلاش کردیم در این مدت حریم کسی را ولو خصم خود نشکنیم و در چارچوب سخن بگوییم و اخلاق اسلامی و حرمت رعایت شود.

وی با بیان اینکه کشور با آرامشی که دارد آینده ای درخشان خواهد داشت، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران وارد عهد جدیدی شده است.

صالحی اضافه کرد: همچنین از آقای احمدی نژاد هم تشکر می کنم چون در این سه سال مبسوط الید بودم و البته شرایط سخت بود، یک بار به یکی از وزیران خارجه کشورهای خارجی گفتم اگر بتوانی یک ماه در ایران وزیر خارجه باشی هنر کرده ای، اگر یک دستت در دست ناتو و یک پایت در اتحادیه اروپا باشد وزیر خارجه بودن کاری راحت است در حالیکه در کشور ما از تصمیم سازی تا تصمیم گیری راهی صعب العبور است هر چند بعد از اجماع همه با تمام توان پیش می رویم.