بازگشت رسانه های تحریمی دولت قبلی به ریاست جمهوری/ شوخی روحانی و ظریف با فراموشکاری صالحی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه امروز در وزارت خارجه برگزار شد که این مراسم حاشیه هایی داشت.

- مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید امور خارجه امروز در شرایطی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که بعد از مدت ها خبرنگاران خبرگزاری های مختلف که پیش تر تحت تحریم دولت احمدی نژاد بودند برای پوشش برنامه از طرف نهاد ریاست جمهوری دعوت شدند.

- همچنین در این مراسم برخلاف رویه غیر عادلانه نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد که برخی خبرگزاری ها مجاز بودند بیش از یک خبرنگار در مراسم داشته باشند رویه یکسانی در قبال کلیه خبرگزاری ها در نظر گرفته شده بود و همه خبرگزاری ها تنها یک خبرنگار در مراسم داشتند.

- مراسم تودیع صالحی و معارفه ظریف قرار بود ساعت 11 در وزارت خارجه و با حضور روحانی برگزار شود که با حدود سی دقیقه تاخیر آغاز شد.

- خرازی وزیر خارجه دولت اصلاحات و متکی وزیر خارجه در دولت نخست احمدی نژاد همراه با هم و پیش از آغاز مراسم وارد سالن شدند که جای خالی ولایتی وزیر خارجه دوران ریاست جمهوری هاشمی در مراسم مشهود بود به شکلی که هم روحانی و هم ظریف به غیبت او در مراسم اشاره کردند.

- دیپلمات ها و مسئولان وزارت خارجه حضور پر شماری در مراسم تودیع و معارفه وزیر داشتند به شکلی که جمعی از آنان به صورت ایستاده مراسم را دنبال می کردند.

- مراسم تودیع و معارفه وزیر خارجه به صورت کاملا مردانه برگزار شد و غیر از خبرنگاران زن در بین مدیران و کارکنان وزارت خارجه که در مراسم حضور داشتند کسی حضور نداشت.

- قرائت قرآن در این مراسم را یکی از دیپلمات های قدیمی وزارت خارجه بر عهده داشت.

- علی اکبر صالحی وزیر پیشین امور خارجه در هنگام سخنرانی اش عنوان تودیع و معارفه را فراموش کرد و در جایی از حضار پرسید : چی میگن ؟ این جلسه چیست؟! که به روحانی و ظریف سوژه شوخی داد به نحوی که روحانی هم در سخنانش با بیان اینکه در نشست دیگری به بحث سیاست خارجی خواهد پرداخت با اشاره به موضوع جلسه به شوخی گفت: آقای صالحی این مراسم چه بود؟! که باعث خنده حاضران شد.ظریف هم در سخنانش به موضوع جلسه که صالحی آن را فراموش کرده بود اشاره کرد و گفت: امیدوارم من هم در مراسم "همان که آقای صالحی فرمودند!" سربلند از ساختمان وزارت خارجه بروم که بار دیگر خنده حاضران را در پی داشت.

-روحانی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که کارشناسان وزارت خارجه باید در کمال آزادی نظرات کارشناسی را فارغ از اینکه وزیر دوست داشته باشد یا نه ارائه دهند که این اظهارات روحانی کف ممتد مدیران وزارت خارجه را به دنبال داشت.

- روحانی با اشاره به عملکرد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه قبلی یادآور شد: دولت خوشحال است که از آقای صالحی در بخش دیگری استفاده می کند و در دولت جدید ایشان حضور دارند.

- مجری برنامه هنگام اهدای لوح تقدیر معاونان وزیر خارجه به صالحی به اشتباه نام ظریف وزیر جدید امور خارجه را بر زبان جاری کرد به شکلی که ظریف با خنده از خود واکنش نشان داد.

- درنظر نگرفتن محلی برای خبرنگاران باعث شد که خبرنگاران رسانه های گروهی برای پوشش مراسم روی زمین بنشینند.

- صالحی در پایان این مراسم برای تصدی مسئولیت ریاست سازمان انرژی اتمی راهی این سازمان شد.