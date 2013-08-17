4 انتصاب وزیر جدید نفت در یک روز/ اولین انتصاب برای احیای دیپلماسی انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر جدید نفت امروز در نخستین روز کاری خود با صدور احکامی سرپرست امور بین‌الملل، مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حوزه وزارتی و مدیرکل نظارت بر صادرات نفت وزارت نفت را منصوب کرد.



از این رو زنگنه با صدور حکمی پس از برکناری مرتضی شاهمیرزائی (یکی از مدیران منصوبه میرکاظمی وزیر اسبق نفت) سیدرحیم عقیق را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت منصوب کرد.



وزیر نفت در نخستین تغییرات مدیریتی خود در صنعت نفت، کریم زمانی را به عنوان مدیرکل دفتر وزارتی، منصور معظمی را به عنوان سرپرست معاونت امور بین الملل و محسن پاک‌نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات نفت وزارت نفت منصوب کرده است.



بر این اساس با حکم وزیر نفت، علیرضا نیکزاد رهبر مدیرکل حوزه وزارتی نفت و سخنگوی وزارت نفت برکنار و کریم زمانی جایگزین وی شد. زمانی در طول سال‌های 1376 تا 1384 در زمان وزارت زنگنه در نفت نیز همین مسئولیت را بر عهده داشته است.



زنگنه همچنین محسن پاک‌نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت منصوب کرده است.



وزیر نفت در نامه‌ای خطاب پاک‌نژاد آورده است: به موجب این حکم با حفظ سمت، سرپرستی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی به جنابعالی واگذار می شود. انتظار است با همکاران محترم اداره کل ترتیبی اتخاذ فرمایید تا امور جاری به نحو مقتضی انجام شود.



از جمله سوابق محسن پاک نژاد متولد سال 1345 در تهران با لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تهران (1367) و فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (1377) عبارتند از: مشاور وزیر و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی(سال 76)، مدیر طرح توسعه میادین گازی(1377)، مدیر کل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی(1379)، عضو اصلی هیات مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران (1379 تا 1386)، مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( 1384 تا 1386)، معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران( از 1386 تاکنون).



پیش از وی، مجید چگنی مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی وزارت نفت بوده است.

وزیر نفت با صدور حکمی منصور معظمی را به عنوان سرپرست معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب کرده است. به موجب این حکم، معظمی با حفظ سمت علمی به سمت سرپرستی معاونت امور بین الملل و بازرگانی منصوب شده است.



منصور معظمی دارای دکترای مدیریت استراتژیک و استاد دانشگاه است، وی هم اکنون عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران است و پیشتر نیز معاون منابع انسانی وزارت نفت و سفیر کشورمان در برزیل بود. وی بیش از دو دهه در صنعت نفت ایران مسئولیت‌های مختلف داشته است.



وزیر نفت همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات احمد خالدی در طول تصدی سمت معاونت امور بین الملل و بازرگانی تشکر و قدردانی کرده است.