معرفی مردان نفتی زنگنه/ احتمال بازگشت 3 وزیر به نفت

به گزارش خبرنگار مهر، احیای دیپلماسی انرژی، ارتقای جایگاه نفتی ایران در اوپک، افزایش ظرفیت تولید نفت تا سقف 4 میلیون بشکه در روز، بهره‌برداری از فازهای جدید پارس‌جنوبی و افزایش تولید گاز و در نهایت افزایش صادرات و قدرت چانه‌زنی ایران در مبادلات بین‌المللی نفت، مهمترین برنامه‌های اولویت دار وزارت نفت در دولت یازدهم است.



بیژن زنگنه وزیر جدید نفت یکی از مهمترین شروط تحقق این اهداف کلان را بازگشت مدیران متخصص، کارآمد و باسابقه به صنعت نفت اعلام کرده و حتی تاکید می‌کند: " نفت باید توسط نفتی‌ها اداره شود."



از سوی دیگر نمایندگان موافق وزیر نفت در مجلس یکی از مهمترین ویژگی‌های زنگنه را هنر وی در بازگرداندن مدیران بزرگ و با سابقه اجرایی به بخش‌های مختلف صنعت نفت عنوان کرده و تاکید می‌کنند: بخش عمده‌ای از موفقیت‌های نفت و گازی زنگنه در دولت هفتم و هشتم، حضور مدیرانی در اندازه وزارت همچون اکبر ترکان، محمدرضا نعمت‌زاده، سیدهادی نژادحسینیان و حجت الله غنیمی‌فرد در صنعت نفت بود.



بر این اساس با توجه به اینکه هم اکنون صنعت نفت ایران با خصمانه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط و فضای توسعه، جذب منابع مالی و تامین کالا و تجهیزات با محدودیت‌های متعددی روبرو است، از این رو زنگنه برای اداره صنعت نفت قطعا به مدیرانی با سابقه اجرایی، عملیاتی و آشنا با فضای بین‌المللی کسب و کار در صنعت نفت نیاز دارد.



زنگنه پیش از کسب رای اعتماد از مجلس در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای بازگشت مدیران متخصص به صنعت نفت دارید؟ گفته بود: "فروتنانه از تمامی ظرفیت‌ها استفاده خواهم کرد تا صنعت نفت از این شرایط خارج شود."



احتمال بازگشت 3 وزیر به نفت



احتمال بازگشت غلامحسین نوذری و سیدکاظم وزیری هامانه وزرای اسبق نفت در دولت نهم به صنعت نفت بیش از سایر گزینه‌ها محتمل است و هر چند تاکنون حکم انتصابی صادر نشده است اما از نوذری به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت و هامانه به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت یاد می‌شود.



در این بین مسعود سلطانپور مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی، ناجی سعدونی مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه نفت، غلامرضا منوچهری مدیرعامل سابق پتروپارس، سیدمهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت نفت، سیدمحمود محدث مدیر سابق اکتشاف نفت، مجید عاصمی‌پور قائم مقام سابق شرکت نفت و حمیدرضا کاتوزیان به عنوان یاران جدید وزیر جدید نفت در بدنه شرکت ملی نفت نام برده می‌شود.



در این بین احتمال بازگشت غلامرضا آقازاده وزیر اسبق نفت هم به کابینه نفتی دولت یازدهم قوت گرفته است، به طوری‌که زنگنه پیش از حضور در نفت از حذف برخی شخصیت‌های نفتی و خانه‌نشین کردن آنها به شدت انتقاد کرده بود.



پای دیپلمات‌ها به نفت باز می‌شود



به گزارش مهر، بیژن زنگنه جمعه هفته گذشته و درحالی هنوز اولین روز کاری خود در وزارت نفت را آغاز نکرده بود، منصور معظمی را به‌عنوان سرپرست جدید امور بین‌الملل وزارت نفت منصوب کرد. معظمی که جز یک چهره در نفت شناخته شده، پیشتر به عنوان معاون منابع انسانی وزیر نفت و سفیر ایران در برزیل مشغول به کار بوده است.



در طول چند سال گذشته حجت الله غنیمی‌فرد، حسن کاظم‌ پور اردبیلی، محسن قمصری، جواد یارجانی و حتی نصرت الله سیفی را باید در ردیف مهمترین دیپلمات‌های نفت و گازی کشور در اوپک و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نام برد که مذاکرات با تعدادی از این مدیران برای بازگشت مجدد به وزارت نفت آغاز شده است.



در همین حال محمد سوری مدیرعامل سابق شرکت ملی نفتکش هم از دیگر مدیرانی است که حتی زنگنه در چندین نشست نسبت به برکناری وی به عنوان یک برند بین‌المللی از ناوگان نفتکش ایران در زمان شدیدترین تحریم‌های خارجی به شدت انتقاد کرده و رسما خواستار بازگشت وی به صنعت نفت شده است.



معاونان وزیر نفت در گاز، پالایش و پتروشیمی



به اعتقاد کارشناسان، پس از خروج محمدرضا نعمت زاده از صنعت پتروشیمی، این صنعت کارآفرین با یک رکود مواجه شده است و از این رو تماس‌هایی با حسن پیوندی مدیراسبق برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و رهگذر مدیرعامل اسبق شرکت صنایع پتروشیمی انجام گرفته است.



محمد ملاکی مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز و ناصر سجادی قائم مقام فعلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم به عنوان کاندیدای حضور در شرکت ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی نام برده می‌شود اما تاکنون توافق نهایی در این باره حاصل نشده است.