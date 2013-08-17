کسب هفت مقام برتر بانوان گلستان در مسابقات دوومیدانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله مسابقات دو ومیدانی بانوان قهرمانی لیگ باشگاههای کشور به مدت دو روز برگزار و برترین ها ظهر شنبه معرفی شدند.

تیم دو ومیدانی بانوان استان گلستان توانستند هفت مقام برتر این دوره از مسابقات را در مواد مختلف از آن خود کنند در مجموع به در جدول رده بندی در مکان سوم قرار گرفت.

بانوان دو ومیدانی کار گلستانی در ماده پرتاب نیزه امینه ایری مقام دوم ، ماده سه گام جواهر زمانی و سمانه کوهکن مقام دوم وسوم ، در ماده 1500 متر فاطمه محمدی مقام سوم، پرتاب چکش لیلا کوهکن مقام اول ، 10 هزار متر ثریا کریم زاده مقام سوم و پرش ارتفاء سوده کمال زاده مقام دوم را بدست آوردند براساس تقويم پيشنهادي فدراسيون دووميداني ،مسابقات ليگ دووميداني باشگاههاي ايران در رده سني بزرگسالان در سه مرحله برگزار خواهد شد .

رقابت‌هاي دووميداني قهرماني باشگاه‌هاي برتر ايران در سه مرحله و در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور در شهرهاي تهران، ساري و تهران برگزار خواهد شد.