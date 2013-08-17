سه کمپ ترک اعتیاد نهاوند دارای مجوز رسمی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات فرمانداری اظهار داشت: شهرستان نهاوند دارای هشت کمپ ترک اعتیاد مواد مخدر است که از این تعداد سه کمپ دارای مجوز رسمی، سه کمپ دیگر طبق نظر و تأئید کمیته درمان و پیشگیری در حال انجام مراحل قانونی برای اخذ مجوز هستند.

مولوی با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند بعنوان اولین شهر در استان محسوب می شود که نسبت به ساماندهی و جمع آوری کمپ های ترک اعتیاد اقدام نموده است گفت: مکاتبات و پیگیری های لازم جهت پلمپ دو کمپ غیر قانونی دو کمپ غیر قانونی و فاقد مجوز با مراجع قضایی انجام شده است.

وی افزود: وجود كمپ هاي غير مجاز يكي از دغدغه هاي اصلي خانواده ها و مسئولین شهرستان نهاوند بود بود زيرا اين كمپ ها در مواردي با انجام کارها و اقدامات غیر قانونی براي برخي افراد مشكلاتي بوجود مي آورد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: ستاد مبارزه مواد مخدر شهرستان نهاوند در چهار کمیته پیشگیری فرهنگی، پیشگیری فروش و عرضه، کمیته قضایی و کمیته درمان و حمایت های اجتماعی توانسته است در چهار ماه گذشته اقدامات موثر و مهمی برای آموزش خانواده ها و مردم برای خطرات و مضرات مواد مخدر انجام دهد.

مجتبی مولوی بیان داشت: با توجه به اينكه خانواده ها مي توانند در تقويت خود باوري معتادان نقش مهمي را ايفا كنند لذا لازم است آنها در اين زمينه دستگاههاي مسئول را كمك نمايند و احساس مسئوليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند تا امار مصرف کنندگان مواد مخدر در شهرستان کاهش یابد.

مولوی ادامه داد: ایجاد یک مرکز پزوهشی مطالعاتی در سطح شهرستان نهاوند برای برگزاری کلاس ها و آموزش های مختلف دانش آموزان رده های مختلف از جمله اقداماتی است که در روزهای اینده با همکاری اموزش و پرورش نهاوند نسبت به تأسیس ان اقدام خواهد شد.