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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

در اعتراض به ناآرامی ها؛

آلمان صادرات سلاح به مصر را متوقف می کند

آلمان صادرات سلاح به مصر را متوقف می کند

رسانه ها از توقف صادرات سلاح دولت آلمان به مصر در واکنش به خشونت های اخیر در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان ضمن انتقاد از سرکوب خشونت بار اعتراضات در مصر در مورد ادامه بحران کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد. وی درگفتگو با هفته نامه آلمانی فوکوس از محدود بودن مسئولیت دولت این کشور در قبال قراردادهای نظامی سخن گفت. به گفته وستروله، وضعیت کنونی مصر بر تصویب نهایی قرادادهای امضا شده بین قاهره و برلین تاثیر سوء خواهد داشت.

در همین حال وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فراکسیون چپ ها در پارلمان این کشور اعلام کرد برلین صادرات سلاح به مصر را متوقف کرده است. به نوشته فوکوس، مشکل اصلی در این میان قراردادهای دو جانبه ای است که تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است. بر این اساس دولت آلمان در حال بررسی این قراردادها است.

گفتنی است شرکت های اسلحه سازی آلمان در نیمه نخست سال 2013 میلادی تجهیزانی به ارزش 13.2 میلیون یورو به مصر ارسال کرده اند.

کد مطلب 2117293

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