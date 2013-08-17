کارشناسان ملاک تشخیص مقصر برای حادثه سایت برمشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله خوشبخت بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه "سازمان شما تا چه اندازه در سایت برمشور مقصر بوده است"، تاکید کرد: تاکنون که نظر کارشناسان را نمی دانم اما هر آنچه را که کارشناسان بگویند را قبول دارم.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه "به چه دلیل پس از فوت کردن چند نفر از کارمندان و کارگران شهرداری شیراز در سایت دفن زباله برمشور استعفا نداده اید"، گفت: تا این لحظه هیچکس را به عنوان مقصر اعلام نکرده اند که من خواهم استعفا دهم.

مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری شیراز خطاب به خبرنگار مهر، گفت: کارهای عمرانی در این سایت در حال اجراست.

خوشبخت یادآورشد: هیچکس تا این لحظه به ما اعلام نکرده که مقصر را شناسایی کرده اند و یا اینکه مقصرین به تفکیک شناسایی شده اند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص رسیدگی به خانواده های افراد فوت شده در حادثه سایت دفن زباله برمشور، گفت: اینگونه موارد را باید از بخش حقوقی شهرداری شیراز جویا شوید اما به طور حتم مجموعه ای برای کمک به خانواده های آنها تشکیل شده است.