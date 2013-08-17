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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

هفته بیست و یکم جی لیگ؛

شاگردان قطبی گلباران شدند

شاگردان قطبی گلباران شدند

هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ فوتبال ژاپن در حالی امروز پی گرفته شد که تیم شیمیزو اسپالس در زمین سرزو اوزاکا متحمل شکست سنگینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای ژاپن امروز شنبه وارد هفته بیست و یکم خود شد که در یکی از این دیدارها شاگردان افشین قطبی مهمان سرزو اوزکا بودند. در این دیدار که در ورزشگاه ناگایی برگزار شد تیم اوزاکا با نتیجه پر گل 4 بر یک از سد شیمیزو گذشت.

برای تیم میزبان اندو(23- پنالتی و 57)، کاکیتانی(85) و ادامورا(90) گلزنی کردند. تنها گل تیم شیمیزو را هم هیرائوکا در دقیقه 74 به ثمر رساند.

تیم افشین قطبی با تحمل این شکست 26 امتیازی باقی ماند و در رده سیزدهم جدول رده‌بندی جی لیگ قرار گرفت.

کد مطلب 2117388

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