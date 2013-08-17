شاگردان قطبی گلباران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال لیگ حرفه‌ای ژاپن امروز شنبه وارد هفته بیست و یکم خود شد که در یکی از این دیدارها شاگردان افشین قطبی مهمان سرزو اوزکا بودند. در این دیدار که در ورزشگاه ناگایی برگزار شد تیم اوزاکا با نتیجه پر گل 4 بر یک از سد شیمیزو گذشت.

برای تیم میزبان اندو(23- پنالتی و 57)، کاکیتانی(85) و ادامورا(90) گلزنی کردند. تنها گل تیم شیمیزو را هم هیرائوکا در دقیقه 74 به ثمر رساند.

تیم افشین قطبی با تحمل این شکست 26 امتیازی باقی ماند و در رده سیزدهم جدول رده‌بندی جی لیگ قرار گرفت.