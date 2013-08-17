جنایتی جدید از تروریستها در حومه حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع آگاه در استان حمص گزارش دادند: تروریستهای وابسته به گروه موسوم به جند الشام و جبهه النصره بامداد روز شنبه جنایت دیگری را در منطقه وادی النضاره در حومه حمص مرتکب شدند.

این منابع بیان کردند: تروریستها پس از ورود به منطقه و حمله به مراکز ایست بازرسی ارتش در آن با این نیروها به ویژه در وادی النضاره و روستای عناز و الناصره، مشتایا و عین العجوز درگیر شدند.

در این درگیری ها که در ساعات یک بامداد رخ داد تروریستها به شکل عمدی به سوی غیر نظامیان آتش گشودند و تعدادی از آنها از جمله زنان و کودکان را کشتند.