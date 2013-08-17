  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۰۵

جنایتی جدید از تروریستها در حومه حمص

جنایتی جدید از تروریستها در حومه حمص

منابع آگاه در حومه حمص از ارتکاب جنایت جدید از سوی تروریستها در منطقه وادی النضاره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاخباریه، منابع آگاه در استان حمص گزارش دادند: تروریستهای وابسته به گروه موسوم به جند الشام و جبهه النصره بامداد روز شنبه جنایت دیگری را در منطقه وادی النضاره در حومه حمص مرتکب شدند.

این منابع بیان کردند: تروریستها پس از ورود به منطقه و حمله به مراکز ایست بازرسی ارتش در آن با این نیروها به ویژه در وادی النضاره و روستای عناز و الناصره، مشتایا و عین العجوز درگیر شدند.

در این درگیری ها که در ساعات یک بامداد رخ داد تروریستها به شکل عمدی به سوی غیر نظامیان آتش گشودند و تعدادی از آنها از جمله زنان و کودکان را کشتند.

کد مطلب 2117463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها