نوبت تحقق حماسه اقتصادی از سوی مسئولان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر دوشنبه در نشست مسئولان بهزیستی در مراوه تپه افزود: حماسه سياسي با مشارکت مردم انجام شد و در مشارکت بالای گلستانیها نشان دهنده پايبندي شان به ارزشهاي نظام و مقام معظم رهبري و مسيري که حضرت آقا تدبير و ترسيم کردند، بوده است.

وی اظهار داشت: گلستانیها همراه با ملت ایران قدمهاي محکمي برداشتند و حماسه سياسي بزرگي را رقم زدند که تحسين برانگيز بوده است.