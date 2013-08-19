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۲۸ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۴۷

رجبی:

نوبت تحقق حماسه اقتصادی از سوی مسئولان رسید

نوبت تحقق حماسه اقتصادی از سوی مسئولان رسید

مراوه تپه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مراوه تپه، مینودشت، کلاله و گالیکش در مجلس گفت: در حال حاضر نوبت مسئولين است که حماسه اقتصادي و دگرگوني اقتصادي در کشور را رقم زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر دوشنبه در نشست مسئولان بهزیستی در مراوه تپه افزود: حماسه سياسي با مشارکت مردم انجام شد و در مشارکت بالای گلستانیها نشان دهنده پايبندي شان به ارزشهاي نظام و مقام معظم رهبري و مسيري که حضرت آقا تدبير و ترسيم کردند، بوده است.
 
وی اظهار داشت: گلستانیها همراه با ملت ایران قدمهاي محکمي برداشتند و حماسه سياسي بزرگي را رقم زدند که تحسين برانگيز بوده است.
 
فرماندار مراوه تپه نیز گفت: با خلق حماسه سياسي آن نقشه و طراحي دشمن به شکست انجاميد و امروز علي رقم هزاران مشکلي که مردم در قسمت هاي مختلف زندگي دارند شاهد شور و نشاط و اميد مردم هستيم و مردم آماده اند که با کمک دولت جديد دکتر روحاني و مساعدتها و حمايتهاي ويژه مجلس مشکلات را مرتفع کنند.
 
اسکندر اسکندری یادآورشد: در بهزيستي شهرستان مراوه تپه داراي مشکلاتي هستيم که از جمله کاستي هاي بهزيستي مراوه تپه نداشتن اورژانس اجتماعي است.
 
وی اظهار داشت:همچنين راه اندازي مرکز سلامت روان در این منطقه نیاز است زیرا که ما در مورد اين موضوع مشکلات ويژه داريم و همچنين ارتقا نمايندگي به اداره در حال انجام است.
 
 

 

کد مطلب 2118750

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