نوبت تحقق حماسه اقتصادی از سوی مسئولان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم رجبی بعدازظهر دوشنبه در نشست مسئولان بهزیستی در مراوه تپه افزود: حماسه سياسي با مشارکت مردم انجام شد و در مشارکت بالای گلستانیها نشان دهنده پايبندي شان به ارزشهاي نظام و مقام معظم رهبري و مسيري که حضرت آقا تدبير و ترسيم کردند، بوده است.
وی اظهار داشت: گلستانیها همراه با ملت ایران قدمهاي محکمي برداشتند و حماسه سياسي بزرگي را رقم زدند که تحسين برانگيز بوده است.
فرماندار مراوه تپه نیز گفت: با خلق حماسه سياسي آن نقشه و طراحي دشمن به شکست انجاميد و امروز علي رقم هزاران مشکلي که مردم در قسمت هاي مختلف زندگي دارند شاهد شور و نشاط و اميد مردم هستيم و مردم آماده اند که با کمک دولت جديد دکتر روحاني و مساعدتها و حمايتهاي ويژه مجلس مشکلات را مرتفع کنند.
اسکندر اسکندری یادآورشد: در بهزيستي شهرستان مراوه تپه داراي مشکلاتي هستيم که از جمله کاستي هاي بهزيستي مراوه تپه نداشتن اورژانس اجتماعي است.
وی اظهار داشت:همچنين راه اندازي مرکز سلامت روان در این منطقه نیاز است زیرا که ما در مورد اين موضوع مشکلات ويژه داريم و همچنين ارتقا نمايندگي به اداره در حال انجام است.
نظر شما