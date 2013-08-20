به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی یازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا با برگزاری چهار مسابقه پیگیری می‌شود که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال استقلال ایران از ساعت 20:15 در ورزشگاه آزادی میزبان بوریرام یونایتد تایلند است.

برای این بازی استقلالی‌ها با توجه به سه پیروزی متوالی در لیگ برابر تیم‌های فجرسپاسی، صبا و داماش گیلان و صعود به رده دوم، روحیه بالایی برای این مسابقه مهم دارند. همچنین انگیزه بالای بازیکنان این تیم که زائیده هدف قهرمانی در آسیا است، هم نقطه قابل اتکایی است تا در زمین مسابقه بتوانند نتیجه دلخواه را برابر حریف تایلندی بدست آوردند.

غیبت آندرانیک تیموریان در این بازی یک مشکل قابل اعتنا بوده اما امیر قلعه‌نویی امیدوار است تجربه جواد نکونام و ساموئل در کنار دوندگی سیاوش اکبرپور، عملکرد خوب خسرو حیدری و هاشم بیگ‌زاده یا نیکبخت واحدی مشکلات خط میانی این تیم را برابر بوریرام کاهش دهد. البته در هفته‌های اخیر آبی‌پوشان مشکلاتی هم در خط دفاعی داشته‌اند و باعث شد در 5 بازی نخست لیگ 6 گل را دریافت کنند که قطعا کادرفنی آبی‌پوشان راهکاری را برای حل این مشکلات در نظر خواهد گرفت.

در این بین اما آبی‌پوشان با تکیه بر حمایت ورزشگاهی با سکوهای تمام آبی، دعای خیر 70 میلیون ایرانی که انتظار قهرمانی در آسیا را دارند، آمادگی رحمتی، فرهاد مجیدی و حتی محمد قاضی و خسرو حیدری امیدوارند این بازی مهم را با پیروزی پشت سربگذارند تا کار خود را برای بازی دور برگشت راحت‌تر و راهشان را برای صعود به مرحله بعد هموار کنند. پیروزی در این میدان و خصوصا گل نخوردن از این حریف تایلندی که به سختی گل می‌خورد، از نان شب برای آبی‌پوشان واجب‌تر است و زمینه‌ساز صعود این تیم به جمع 4 تیم آسیا را فراهم می‌کند.

این باشگاه تایلندی هرچند از نظر اسم حریف چندان قدرتمندی برای آبی‌پوشان به حساب نمی‌آید اما تعداد زیاد بازیکنان خارجی به خصوص اسپانیایی‌ها در این تیم باعث شده حتی مجله معتبر مارکا لقب "بوریرام اسپانیا" را به این تیم داده است. این بازیکنان اسپانیایی که پیشینه حضور در لالیگا را دارند، وزن تجربی و حرفه‌ای‌گری در خطوط مختلف این تیم را افزایش داده‌اند، به همین لحاظ برای مصاف با این تیم احتیاط، شرط عقل است. قطعا در صورت غفلت همان بلایی را سر تنها نماینده ایران می‌آید که از سوی این تیم تایلندی سر بنیادکار ازبکستان آمد.

این تیم که یادآور روزهای اوج بک تراساساما و فارمرزبانک تایلند در لیگ قهرمانان آسیا است، یکی از اهداف بزرگش مطرح کردن نام خود در فوتبال تایلند و آسیا است که با رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهاییاین جام، تاکنون در این امر موفق بوده است، پس استقلالی‌ها باید برابر این تیم بازی منطقی را ارائه کنند و از کمترین فرصت برای ضربه زدن و نتیجه گرفتن مقابل آنها استفاده کنند.

نحوه صعود استقلال و بوریرام

استقلال ایران در گروه D مرحله مقدماتی که گروه مرگ لقب گرفته بود، به مصاف تیم‌های مطرح الهلال عربستان، العین امارات و الریان قطر رفت. شاگردان قلعه‌نویی مرحله گروهی را با تساوی 3 بر 3 در زمین الریان قطر آغاز کردند، مسابقه‌ای که تا دقیقه 86 از میزبان پیش بودند. در بازی دوم العین امارات را با نتیجه 2 بر صفر در ورزشگاه آزادی شکست دادند و در مسابقه سوم با پیروزی 2 بر یک در عربستان برابر الهلال که نتیجه‌ای بسیار ارزشمند برای آبی‌پوشان تهرانی بود به عنوان یکی از مدعیان این گروه خود را مطرح کردند.

شکست یک بر صفر خانگی برابر الهلال عربستان شروعی تلخ برای شاگردان قلعه‌نویی بود اما دو پیروزی 3 بر صفر برابر الریان قطر و یک بر صفر برابر الریان در امارات باعث شد استقلال با 13 امتیاز و به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله حذفی شود.

استقلال که تنها نماینده ایران در این مرحله از مسابقات بود، بر اساس تغییر قوانین در مرحله یک‌هشتم نهایی باید در دو دیدار رفت و برگشت به مصاف الشباب امارات می‌رفت، مسابقه‌ای که طبق همین قوانین جدید در بازی برگشت میزبان آن بود. بازی رفت با نتیجه 4 بر 2 به سود آبی‌پوشان تهرانی به پایان رسید و بازی برگشت هم با تساوی بدون گل همراه شد تا استقلال به عنوان سومین تیم ایرانی، به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.

اما بوریرام تایلند که با اختلاف 30 امتیاز نسبت به تیم موانگ تونگ در رده چهارم لیگ تایلند قرار گرفته بود، یازدهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا را با حضور در مرحله پلی‌آف آغاز کرد. تک بازی با بریسبان روآر استرالیا در وقت‌های قانونی و اضافه بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید اما پیروزی 3 بر صفر در ضربات پنالتی، مجوز حضور نماینده تایلند در گروه E مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را صادر کرد.

تبدیل شکست به تساوی یک بر یک مقابل وگالتا سندای در ژاپن در نخستین بازی مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا، تساوی بدون گل برابر اف سی سئول، شکست 2 بر صفر مقابل جیانگ‌سو چین در مسابقه‌ای که دو بازیکن این تیم اخراج شد، نتایج بوریرام در دور رفت این رقابتها بود. این تیم تایلندی با پیروزی 2 بر صفر مقابل این تیم چینی دور برگشت مسابقات را آغاز کرد و در بازی پنجم پیروزی یک بر صفر برابر وگالتا سندای ژاپن را در دقیقه 90 با تساوی یک بر یک عوض کرد و در آخرین گام هم در زمین اف سی سئول شکست 2 بر یک را به تساوی 2 بر 2 تبدیل کرد تا با کسب همین یک امتیاز به مرحله بعد صعود کند.

بوریرام با 6 گل زده، 6 گل خورده، تفاضل گل صفر و 7 امتیاز بالاتر از جیانگ‌سو 7 امتیاز که تفاضل گل 5- داشت و وگالتا سندای ژاپن 6 امتیازی راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد تا یک شگفتی بزرگ را در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا رقم بزند.

در این مرحله بنیادکار ازبکستان حریف بوریرام شد و بازی رفت را با نتیجه 2 بر یک به میزبان تایلند واگذار کرد و در حالیکه همه انتظار داشتند بنیادکار در تاشکند مقابل بوریرام به پیروزی دست یافته و راهی مرحله بعد شود، آن مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید تا در نهایت این نماینده تایلند باشد که به شگفتی‌هایش در لیگ قهرمانان آسیا ادامه دهد.

حریف استقلال را بهتر بشناسیم

بوریرام یونایتد تایلند در سال 1970 تاسیس شد و تا سال 2009 با نام "ای ای اف سی" که مخفف نام اداره برق استان بوریرام تایلند است، در مسابقات شرکت می‌کردند. این تیم در سال‌های 2008 و 2011 قهرمان لیگ تایلند شدند که در این بین در سال 2008 علاوه بر لیگ کشور تایلند، جام حذفی و جام اتحادیه را هم فتح کردند تا برای نخستین مرتبه سه گانه کشور تایلند را به کلکسیون افتخارات خود اضافه کنند.

لقب این تیم "تندر جنگجو" است و از سال 2011 بازی‌های خود را در ورزشگاه اختصاصی "نیو ای موبیل" که 24 هزار نفر ظرفیت دارد، برگزار می‌کنند، ورزشگاهی که به در زمان 256 روز ساخته شد و به همین خاطر نامش در کتاب رکوردهای گینس هم صبت شده است.

هرچند استخوان‌بندی تیم بوریرام را بیشتر بازیکنان تایلندی تشکیل می‌دهند ولی حضور سه بازیکن اسپانیایی و یک بازیکن ژاپنی بر قدرت این تیم افزوده است. "اوسمار باربا" مدافع 25 ساله اسپانیایی، با 192 سانتیمتر قد، مدافعی گلزن است که از تیم راسینگ سانتاندر راهی بوریرام شد و نقش مهمی در موفقیت‌های این تیم داشته است.

"کارملو گونزالس" هافبک 29 ساله دیگر بازیکن اسپانیایی این تیم است که در میانه میدان بازی می‌کند و اسپورتینگ گیخون به این تیم پیوست. 13 گل در 13 مسابقه لیگ تایلند نشان دهنده قدرت تهاجمی بالا و شم گلزنی بسیار خوب این بازیکن است. "خاویر پاتینو" که ملیتی فیلیپینی دارد اما در اسپانیا بدنیا آمده و از تیم خرز اسپانیا به تیم تایلندی پیوسته است. او نیز 10 گل برابر بوریرام در لیگ تایلند به ثمر رسانده است.

"هیرانو" بازیکن 25 ساله ژاپنی هم یکی دیگر از خارجی‌های بوریرام و مهاجمی تاثیرگذار است. "ارنستو پومپا"، "برونو هره رو" و "مانوئل ردوندو" دیگر بازیکنان اسپانیایی هستند که در فهرست نفرات بوریرام قرار دارند اما در مسابقات آسیایی کمتر مورد استفاده قرار گرفته شده‌اند.

"اسکات جوزف کوپر" انگلیسی هدایت این تیم تایلندی را برعهده دارد که بر خلاف فصل گذشته که در جایگاه چهارم لیگ تایلند قرار گرفته بود، پیش از رویارویی با استقلال در صدر لیگ برتر تایلند قرار دارد و در 14 بازی که در لیگ انجام داده موفق به کسب 11 پیروزی و 3 تساوی شده و هیچ شکستی را در کارنامه خود نمی‌بیند.

برنامه کامل مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 30/05/92

* کاشیورا ریسول ژاپن - الشباب عربستان، ساعت 14:45، ورزشگاه هیتاچی

* گوانگژو اورگرانده چین - لخویا قطر، ساعت 16:45، ورزشگاه

* استقلال ایران - بوریرام یونایتد تایلند، ساعت 20:15، ورزشگاه آزادی تهران

* الاهلی عربستان - اف سی سئول کره‌جنوبی، ساعت 22:45، ورزشگاه ملک عبدالعزیز

در صورت صعود استقلال به نیمه‌نهایی، باید منتظر نتیجه دیدار الاهلی عربستان و سئول کره‌جنوبی بود که برنده این دیدار حریف تیم استقلال در راه صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.