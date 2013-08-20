نباید بوریرام را دست کم گرفت/ استقلال جایگزین مناسبی برای تیموریان ندارد

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های استقلال ایران و بوریرام تایلند در مرحله یک چهام نهایی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: استقلال توانایی لازم برای شکست این تیم را دارد. البته وقتی یک تیم به این مرحله می‌رسد حتما قدرتمند بوده و به همین خاطر بازیکنان استقلال نباید این تیم را دست کم بگیرند و با غرور مقابل آنها بازی کنند.

وی افزود: قطعا تیم بوریرام تایلند هم برنامه ریزی خوبی داشته است. زمانی که ما در بانکوک قهرمان آسیا شدیم آنها از همان موقع برنامه خود را در فوتبال شروع کردند و حالا به جایی رسیده‌اند که به مراحل پایانی لیگ قهرمانان آسیا می‌رسند. در هر صورت بوریرام حریف دست و پا بسته‌ای برای استقلال نیست و می‌تواند برای بازیکنان ما مشکل ساز شود.

مربی پیشین استقلال درباره غیبت آندرانیک تیموریان هم تاکید کرد: تجربه و توانایی تیموریان می‌توانست به استقلال کمک کند. به نظرم استقلال در حال حاضر جایگزین مناسبی برای تیموریان ندارد و ممکن است این مسئله در بازی نگران کننده باشد.

تیم فوتبال استقلال فردا چهارشنبه در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم بوریرام تایلند خواهد رفت.