رزمایش هوایی مشترک روسیه و فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو صدای روسیه، جنگنده های نیروی هوایی ارتش روسیه و فرانسه از روز نوزدهم تا بیست و دوم آگوست تاکتیک های مختلف پرواز را در مناطق نیشی نوگورود و توئر به اجرا می گذارند.

وزارت دفاع روسیه با اعلام این مطلب از شرکت اسکادرانی از جنگنده های MiG-29 این کشور و جنگنده های میراژ فرانسوی که از منطقه نورماندی به پرواز در می آیند، خبر داد.

در رزمایش مذکور که از دیروز آغاز شده جنگنده های دو کشور عملیات مشترک هوایی انجام داده و اهدافی را در روی زمین هدف قرار می دهند. گفتنی است در این رزمایش شماری از جنگنده های تمرینی MiG-29 UBM به کار گرفته شده است.