به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در روز دوشنبه 28 مرداد در مراسم معارفه خود یادآور شد: واگذاری دانشگاه صنعت برق ندانم کاری بسیار بدی بود که اتفاق افتاد، دانشگاه صنعت آب و برق، پیشرفته‌ ترین دانشگاهی بود که می‌توانست سطح مدیران و کارشناسان ما را ارتقا دهد.

وی از واگذاری دانشگاه شهید عباس‌پور به وزارت علوم گله کرد و افزود: باید حتما یک دانشگاه جدید را پایه‌گذاری کنیم و مطمئنم دولت تدبیر و امید از این اقدام حمایت می‌کند.

اما داستان دانشگاه آب و برق شهید عباسپور چیست. این دانشگاه که کار خود را در سال 49 تحت عنوان مجتمع آموزشی آغاز کرد، خط مشی اصلی اش پرورش دانش آموختگانی آشنا با صنعت آب و برق بود. شهید حسن عباسپور وزیر وقت نیرو و بنیانگذار آن در سال 59 به منظور افزایش مهارت‌های کارشناسان و تکنسین‌های صنعت آب و برق به عنوان مرکز آموزش‌های تخصصی برق در شمال شرق تهران و در منطقه حکیمیه فعالیت خود را ادامه داد.

این مجتمع آموزشی در سال 70 به دانشکده و در سال 84 به دانشگاه ارتقا یافت و در سال 87 بر اساس مصوبه ای از وزارت نیرو به وزارت علوم انتقال یافت.

این دانشگاه دارای 4 دانشکده، 14 گروه تخصصی، 5 مرکز و موسسه و حدود 60واحد تخصصی بود اما ناگهان در دولت دهم به استناد مصوبه 24 فروردین ماه 92 شوراي گسترش آموزش عالي، مبني بر الحاق دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) به دانشگاه شهيد بهشتي، تحت عنوان "دانشکده هاي فني و مهندسي شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي" به این دانشگاه واگذار شد و طي نامه شماره 30584/22/2 در تاریخ 5 خردادماه 92 از سوی معاون آموزشي وزارت علوم، به دانشگاههاي فوق الذکر ابلاغ شد.

پس از این اتفاق دانش آموختگان، اساتید و دانشجویان این دانشگاه اعتراضات بسیاری انجام دادند اما این اعتراضات به جایی نرسید و در دفترچه کنکور سراسری 92 اعلام شده است که فعالیت آموزشی این دانشگاه تحت عنوان یکی از پردیس های دانشگاه شهید بهشتی آغاز خواهد شد.

حال مشخص نیست با وعده وزیر نیرو، دانشگاه عباسپور دوباره به وزارت نیرو باز می گردد یا دانشگاه جدیدی در وزارت نیرو ایجاد می شود.

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور دارای 120 هیأت علمی، 2100 دانشجو است که از این تعداد 1800 نفر در مقطع کارشناسی، 300 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 80 نفر در مقطع دکتری تحصیل می کردند. دانشکده‌های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی آب و محیط زیست، مهندسی مکانیک و انرژی، اقتصاد و مدیریت از جمله دانشکده های این دانشگاه بود.

در سال 1359 با دستور شهید دکتر حسن عباسپور، وزیر وقت نیرو بنیانگذار دانشگاه صنعت آب و برق و با همّت دکتر محمد صادق قاضی زاده، دکتر محمد احمدیان و دکتر کبیر صادقی مرکز تربیت تکنیسین ها تبدیل به مجتمع آموزشی و پژوهشی شد که علاوه بر برگزاری دوره‌های کوتاه مدت برای تکنسین‌های برق، دوره‌های کوتاه مدت و بلند مدت در مقطع کارشناسی را نیز در برنامه خود قرار داد.

در سال 78 با آنکه این دانشگاه تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت اما عملاً وزارت نیرو پشتیبانی آموزش‌های تخصصی آن را برعهده داشت. این دانشگاه از بدو تاسیس تاکنون 18 رئیس داشته است.

البته دانشگاه صنعت آب و برق سابقه تحصن و اعتراض درباره ادغام دارد. دانشجویان این دانشگاه در پاییز سال 83 در اعتراض به تصمیم وزارت نیرو برای واگذاری این دانشکده به دانشگاه جامع علمی کاربردی تجمع کردند.

پس از بیست و هفت روز تحصن دانشجویان توافق نامه‌ای میان نمایندگان دانشجویان و وزارت نیرو امضا شد که به موجب آن دانشکده صنعت آب و برق به دانشگاه صنعت آب و برق تغییر نام داد.

در واقع شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو این دانشگاه را با کلیه امکانات، منابع، اعتبارات، وظایف، اختیارات، تعهدات، نیروی انسانی و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته از وزارت نیرو منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل کرده بود.