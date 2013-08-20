12 هزار هکتار از مزارع هرمزگان به کشت بادمجان اختصاص یافت/تصويب طرح تفصيلي جنوب آزاد راه شهيد رجايي

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش صادقی سطح زیر کشت محصول بادمجان را 12 هزار هکتار با پیش بینی تولید 337 هزار تن در استان ذکر کرد.

وي به نقاط مهم توليد بادمجان نيز اشاره كرد و ادامه داد: بخش مركزي بندرعباس از قبيل ايسين و تازيان و همچنين ميناب و رودان از عمده‌ترين مناطق توليد بادمجان در استان هستند كه البته بيشترين سطح زيركشت اين محصول به بندرعباس با شش هزار و200 هکتار اختصاص دارد.

صادقی كشت بادمجان براي توليد نشاء در خزانه را اوايل مردادماه عنوان كرد و افزود: از اواخر مردادماه تا اوايل شهريور انتقال نشاء به زمين اصلي صورت مي‌گيرد و از اواسط آبانماه برداشت بادمجان از مزارع آغاز كه تا فروردين ماه سال بعد برداشت ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه درخصوص تولید محصول خارج از فصل که هرمزگان رتبه اول کشور را با سطحی بالغ بر 57 هزار هکتار به خود اختصاص داده است خاطر نشان کرد: پیاز ،خیار ،فلفل دلمه ای ،بادمجان ،هندوانه وطالبی به عنوان مهم ترین تولیدات جالیزی خارج از فصل این استان می توان نام برد.

این مسوول افزود: محصولات خارج از فصل این استان زمانی به بازار مصرف عرضه می شود که اکثر استان های کشور را سرمای شدید توام با بارش برف وباران ،هوای سرد وحتی یخبندان فرا گرفته است و این توليدات خارج از فصل زراعي استان در تامين و تنظيم بازار محصولات سبزي و صيفي كشور تاثير بسزايي دارد.

تصويب طرح تفصيلي جنوب آزاد راه شهيد رجايي

مديركل راه و شهرسازي استان هرمزگان از تصويب طرح تفصيلي 150 هكتار از اراضي جنوب آزاد راه شهيد رجايي شهر بندرعباس خبر داد.

مهدی زنديه وكيلي افزود: اين طرح در كارگروه فني به تصويب رسيد و مطالعات تكميلي آن توسط مهندسين مشاور شهرساز انجام خواهد شد.

وي ابراز اميدواري كرد، مطالعات تكميلي اين طرح ظرف دو ماه آينده به پايان برسد.

مديركل راه و شهرسازي هرمزگان هدف از تصويب اين طرح را جلوگيري از تصرف زمين توسط افراد سودجو و فرصت طلب ، استحصال زمين، كاهش بار ترافيكي از شرق تا غرب شهر ، ايجاد دسترسي مناسب جهت دستگاه هاي خدمات رسان و ... عنوان كرد.

آغاز کاشت بادمجان در شهرستان میناب

مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: کاشت بادمجان در زمین های زراعی میناب آغاز شده است.

مهدی عباسپوراظهار کرد:در سه هزار و650 هکتار از زمین های زراعی میناب بادمجان کاشته می شود.

وی افزود: پیش بینی می شود از این میزان زمین زراعی ،حدود 164 هزار و250 تن محصول برداشت شود.

عباسپور، در خصوص نقاط مهم کشت این محصول بیان داشت: تیرور، گوربند، دمشهر ، چاه شیرین،تلنگ و کریان مناطق مناسبی برای کشت این محصول محصوب می شوند.

به گفته وي نيمه دوم مرداد تا پايان شهریور ماه هر سال فصل كاشت اين محصول مي باشد ونيمه اول آذر تا پايان اردیبهشت ماه سال بعدفصل برداشت بادمجان درمیناب به شمار مي رود.