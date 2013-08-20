نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک خبرگزاری ترکیه حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه "آناتولی" ، نیروهای امنیتی مصر امروز به دفت خبرگزاری "ایلهاس" ترکیه در قاهره حمله کردند.
نیروهای امنیتی مصر در این حمله "طاهر عثمان" مسئول دفتر این خبرگزاری را بازداشت کرده و به نقطه نا معلومی منتقل کردند.
همچنین در پی تشدید اختلاف بین دولت موقت مصر و رهبران ترکیه امروز مصر بازدداشت یک خبرنگار شبکه TRT ترکیه را نیز 15 روز دیگر تمدید کرد.
در اقدامی دیگر امروز 2 گردشگر ترک نیز در مصر بازدداشت شدند.
نخست وزیر ترکیه امروز نظامیان مصر را به همکاری با رژیم صهیونیستی برای سرنگونی محمد مرسی متهم کرد.
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