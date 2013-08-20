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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۲۱:۰۴

نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک خبرگزاری ترکیه حمله کردند

نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک خبرگزاری ترکیه حمله کردند

نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک خبرگزاری خصوصی ترکیه در قاهره حمله کرده و رئیس دفتر آن را بازدداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه "آناتولی" ، نیروهای امنیتی مصر امروز به دفت خبرگزاری "ایلهاس" ترکیه در قاهره حمله کردند.

نیروهای امنیتی مصر در این حمله "طاهر عثمان" مسئول دفتر این خبرگزاری را بازداشت کرده و به نقطه نا معلومی منتقل کردند.

همچنین در پی تشدید اختلاف بین دولت موقت مصر و رهبران ترکیه امروز مصر بازدداشت یک خبرنگار شبکه TRT ترکیه را نیز 15 روز دیگر تمدید کرد.

در اقدامی دیگر امروز 2 گردشگر ترک نیز در مصر بازدداشت شدند.

نخست وزیر ترکیه امروز نظامیان مصر را به همکاری با رژیم صهیونیستی برای سرنگونی محمد مرسی متهم کرد.

کد مطلب 2119634

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