نیروهای امنیتی مصر به دفتر یک خبرگزاری ترکیه حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ترکیه "آناتولی" ، نیروهای امنیتی مصر امروز به دفت خبرگزاری "ایلهاس" ترکیه در قاهره حمله کردند.

نیروهای امنیتی مصر در این حمله "طاهر عثمان" مسئول دفتر این خبرگزاری را بازداشت کرده و به نقطه نا معلومی منتقل کردند.

همچنین در پی تشدید اختلاف بین دولت موقت مصر و رهبران ترکیه امروز مصر بازدداشت یک خبرنگار شبکه TRT ترکیه را نیز 15 روز دیگر تمدید کرد.

در اقدامی دیگر امروز 2 گردشگر ترک نیز در مصر بازدداشت شدند.

نخست وزیر ترکیه امروز نظامیان مصر را به همکاری با رژیم صهیونیستی برای سرنگونی محمد مرسی متهم کرد.