بهره برداری از 223 پروژه عمرانی استان مرکزی در هفته دولت/52 پروژه در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه ها که با صرف اعتباری بالغ بر 153 میلیارد تومان اجرا و آماده بهره برداری شده اند یک هزار و 62 فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد شده است.

وی یادرآور شد: از مجموع این پروژه ها 52 پروژه ها در شهرستان اراک، 4 پروژه در شهرستان زرندیه، 10 پروژه در شهرستن محلات، 34 پروژه در شهرستان خمین، 14 پروژه در شهرستان خنداب، 19 پروژه در شهرستان تفرش، 19 پروژه در شهرستان کمیجان، 9 پروژه در شهرستان فراهان، 6 پروژه در شهرستان آشتیان، 14 پروژه در شهرستان دلیجان، 4 پروژه در شهرستان ساوه و 39 پروژه در شهرستان شازند به بهره برداری خواهد رسید.

استاندار استان مرکزی گفت: پروژه های افتتاحی هفته دولت استان مرکزی در بخشهای آموزشی، تولیدی، کشاورزی، خدماتی، و بهداشت و درمان به بهر ه برداری خواهند رسید.

50 درصد پروژه های افتتاحی هفته دولت در بخش کشاورزی استان است

شعبانی فرد با اشاره به پراکنش پروژه های افتتاحی هفته دولت در استان مرکزی گفت: بخش کشاورزی با اختصاص 50 درصد پروژه ها به خود بیشترین حجم پروژه های افتتاحی هفته دولت را در استان مرکزی به خود اختتصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان مرکزی گفت: استان مرکزی یکی از استان های مستعد و توانمند کور در بخش کشاورزی است و تشکیل ستاد توسعه و تجهیز بخش کشاورزی بستر لازم برای بالفعل شدن بخش عظیمی از این استعدادها فراهم شده است.

استاندار استان مرکزی با اشاره به خریداری 120 هزار تن گندم تولیدی از کشاورزان استان مرکزی گفت: با اجرای طرح های کشاورزی حدود 50 هزار تن گندم مازاد بر نیاز استان امسال به خارج از استان صادر می شود.

شعبانی فرد گفت: از مجموع 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی استان مرکزی 150 هزار هکتار زیر کشت دیم و 150 هزار هکتار زیر کشت آبی قرار دارد.

وی در ادامه از اجرای طرح آبیاری قطره ای در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی خبر داد و افزود: توجه به آبیاری قطره ای براساس برنامه پنجم توسعه از اولویت های استان مرکزی است و این طرح امسال نیز همچون سالهای گذشته به محض تخصیص اعتبارات لازم اجرا می شود.

پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب اراک در حد شرب است

استاندار استان مرکزی در ادامه با اشاره به اجرای طرح استفاده از پساب فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک در بخش کشاورزی گفت: خوشبختانه با اقدامات کارشناسی صورت گرفته و تجهیز تصفیه خانه فاضلاب اراک به مدرنترین سیستم آزمایشگاهی اروپا برای تبدیل پساب فاضلاب به آب قابل استفاده در بخش کشاورزی این مهم محقق شده است و به جرات می توان گفت آب پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک در حد شرب بوده و نه تنها هیچ گونه مشکلی را برای محصولات کشاورزی ایجاد نمی کند بلکه بنده حاضرم برای اطمینان همگان در یک بازید از این آب بنوشم.

شعبانی فرد با تاکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود در استان افزود: اختصاص 200 لیتر آب پساب تصفیه خانه فاضلاب به صنایع مستتقر در شهرک خیرآباد، اختصاص 100 لیتر از آب پساب تصفیه خانه فاضلاب به مزارع کمیته امداد امام خمینی، اختصاص 100 لیتر آب به دشت اراک و استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب اراک برای خنک کننده های بخش صنعت نیز از برنامه های پیش بینی شده برای این پروژه است.

وی با بیان این که اگرچه وضعیت استان مرکزی در بخش آب شرب تهدید کننده نیست و ذخیره استراتژیک استان در آهکهای آسماری خوب است گفت: از آنجا که حراست و حفاظت این منابع برای نسل آینده واجب است و نباید اجازه دهیم این منابع بیهوده در بخش کشاورزی مصرف شود استفاده از پساب تصفیه خانه ها در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار استان مرکزی یادآور شد: توجه به الگوی کشت و اجرای طرح آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی، حرکت به سمت کشاورزی مدرن و مکانیزه از دیگر برنامه های تدوین شده در راستای مدیریت منابع آبی کشور است.

بهره برداری از بالغ بر 14 پروژه طی 2 ماه آینده در استان مرکزی

شعبانی فرد همچنین در این نشست از بهره برداری از بالغ بر 14 پروژه عمرانی، تولیدی و صنعتی در استان مرکزی طی 2 ماه آینده خبر داد.

وی افزود: پروژه نورد پروفیل و آرماتور یکی از این پروژه هاست که با سرمایه گذاری بالغ بر 450 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در شازند اجرا شده و با بهره برداری از 3 هزار فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد می شود.

استاندار مرکزی یادآور شد: با بهره بردار ازاین واحد صنعتی سالانه یک میلیون تن آلومینیوم و یک میلیون تن آرماتور دراستان مرکزی تولید خواهد شد.

شعبانی فرد ادامه داد: بهره برداری از 5 تقاطع غیر هم سطح و خیابانهای جدید از پروژه های عمران شهری است که با اعتباری بالغ بر 145 میلیارد تومان در شهر اراک اجرا شده و ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: انتقال آب پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک به دشت اراک پروژه دیگریست که با سرمایه گذاری 15 میلیارد تومانی در راستای کاهش آلودگی، جلوگیری از فعالیت ریزگردها، تثبیت خاک و احیای دشت میقان اجرا شده و با بهره برداری از آن یک هزار لیتر در ثانیه پساب تصفیه شده به دشت اراک منتقل و در مرحله نخست 15 هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت می رود.

استاندار استان مرکزی گفت: کارخانه یخچال سازی از دیگر پروژه هایی است که توسط به صورت مشارکتی بین بخش خصوصی ایران و ترکیه تحت لایسنس بین المللی با سرمایه گذاری بالغ بر 400 میلیارد تومان اجرا شده و با احداث آن یک هزار فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد شده و تا 2 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

شعبانی فرد یادآور شد: پروژه های تقاطع غیر هم سطح کمربندی جنوبی (انتهای خیابان علم الهدی)، گشایش مسیر مبارک آباد تا میدان نماز، زیرگذر فرودگاه و میدان تره بار، تقاطع غیر هم سطح سنجان از پروژه هایی است که عملیات اجرایی آنها تا دو ماه آینده آغاز خواهند .

ادامه کار ترن ست اراک – تهران در گرو حمایت مردمی

استاندار استان مرکزی در ادامه از مردم استان مرکزی خواست با حمایت از ترن ست اراک – تهران مانع از تعطیلی این خط شوند.

شعبانی فرد ادامه داد: در مذاکرات صورت گرفته مقرر شده به منظور جلب استقبال مردم شهر اراک ضمن کاهش قیمت بلیط ترن ست از 14 هزار تومان به ده هزار تومان از توقف آن در ایستگاه های بین راهی به منظور تسریع در رسیدن مسافرین به مقصد جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در صورت عدم حمایت مردم به علت اداره ترن ست توسط بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی این امتیاز از استان مرکزی سلب خواهد شد.