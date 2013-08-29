مسجد امام حسین (ع) مجتمع کوثرفرمهین به بهره برداری رسید

شهردار فرمهین در حاشیه مراسم افتتاح مسجد امام حسین (ع) شامگاه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسجد امام حسین (ع) با مساحت220 متر و اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان ظرف مدت 12 ماه از درآمدهای منابع شهرداری فرمهین مورد استفاده قرار گرفت.
رضا سربندی فراهانی افزود:مجتمع کوثر با پیشرفت 80 درصداعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان در دست ساخت می باشد که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
شهردارفرمهین اظهار داشت: مجتمع تفریحی توریستی ورزشی کوثر با مساحت 12.5 هکتارمشتمل بر هتل تالار رستوران دریاچه موزیکال آمفی تئاتر پیست اسکیت پیست دوچرخه سواری سالن ستاد بحران ولوازم ورزشی می باشد.
اراک - خبرگزاری مهر: مسجد امام حسین (ع) مجتمع کوثرفرمهین همزمان با چهارمین هفته دولت به بهره برداری رسید.
شهردار فرمهین در حاشیه مراسم افتتاح مسجد امام حسین (ع) شامگاه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسجد امام حسین (ع) با مساحت220 متر و اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان ظرف مدت 12 ماه از درآمدهای منابع شهرداری فرمهین مورد استفاده قرار گرفت.
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