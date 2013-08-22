واکنش ها به جنایت تروریستها در الغوطه دمشق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خارجی مورد حمایت گروههای تروریستی مسلح از جمله العربیه و الجزیره در یک حرکت هماهنگ شده با انتشار تصاویری مدعی شدند که ارتش سوریه با استفاده از سلاح های شیمیایی منطقه الغوطه در حومه دمشق را هدف قرار داده است و بیش از صدها نفر در این حمله کشته شده اند.

این در حالی است که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد هم اکنون در سوریه حضور دارند. انتشار خبر و تصاویر مربوط به این حمله با واکنش های بین المللی روبرو شده است.

ارتش و دولت سوریه با صدور بیانیه هایی جنجال مخالفان و رسانه های طرفدار آنها درباره به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی ارتش در منطقه الغوطه را رد کردند. در این بیانیه ها آمده است: ادعاهایی که در این باره مطرح می شود بی پایه و اساس است.

ارتش سوریه بیان کرد: آنچه گروههای مسلح و شبکه های حامی آنها درباره به کارگیری ارتش سوریه از سلاح شیمیایی مطرح می کنند تلاشی مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای آنها و نشان دهنده جنون، سرخوردگی و شکستی است که بدان گرفتار شده اند.

در همین حال شورای امنیت پس از نشستی درباره سوریه بدون در نظر گرفتن اقدامات گروه های تروریستی در سوریه طی دو سال گذشته با صدور بیانیه ای به محکومیت حادثه الغوطه اکتفا کرد و خواستار تحقیقات در این باره شد.

از سوی دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که همواره با حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه های مسلح در سوریه عامل تشدید بحران در این کشور بوده اند با انجام این جنایت خواستار اتخاذ تصمیمات قاطع علیه نظام بشار اسد در سوریه شدند.

الجزیره گزارش داد: عبداللطیف الزیانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که شورای امنیت باید سوریه را تحت بند هفت منشور سازمان ملل متحد قرار دارد.

در لبنان نیز صدها نفر از فعالان مدنی در بیروت با برپایی تظاهراتی کشتار الغوطه را محکوم کردند. معترضان نامه اعتراض خود را به نماینده سازمان ملل متحد در بیروت رساندند.

وزارت خارجه ترکیه نیز با تکرار اتهامات علیه دولت سوریه و با ادامه حمایت از گروههای تروریستی در بیانیه ای از بازرسان سازمان ملل متحد خواست که درباره حمله به منطقه الغوطه تحقیق کنند و نسبت به این جنایت ضد انسانی واکنش مناسب نشان دهند.

ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو نیز ضمن رد کردن ادعای اینکه ارتش سوریه سلاح شیمیایی به کار گرفته است گفت: تمامی ادعاهایی که در این رابطه می شود بی پایه و اساس است و با هدف گمراه کردن بازرسان بین المللی مطرح می شود.

پایگاه خبری الوفد مصر نیز گزارش داد: وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای جنایت الغوطه را محکوم کرد. نبیل فهمی وزیر امور خارجه مصر در این رابطه اعلام کرد: دمشق باید ثابت کند که هنوز تمایل دارد از طریق مذاکره در سایه تلاش های بین المللی برای برگزاری نشست ژنو 2 به راه حل های سیاسی برای بحران سوریه دست یابد.

وی در ادامه بیانیه بر موضع قاهره مبنی بر اینکه گزینه نظامی سوریه را از بحران خارج نخواهد کرد تاکید و اعلام کرد که روش نظامی تنها بحران را تشدید و آن را به منطقه منتقل می کند.

از سوی دیگر اتحادیه عرب که از آغاز بحران سوریه موضعی جانبدارانه از مخالفان سوری داشته است در واکنش به جنایت الغوطه تحقیقات فوری درباره حمله در این منطقه را خواستار شد. خبرگزاری الشرق الاوسط در این رابطه به نقل از نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که وقوع این جنایت در جریان حضور بازرسان بین المللی سازمان ملل متحد بسیار تعجب آور است.