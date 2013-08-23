به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه شب مرحله استانی جشنواره قرآنی، فرهنگی، دینی و ورزشی پیامبر اعظم(ص)، ویژه دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با معرفی نفرات برتر در بجنورد پایان یافت.

این جشنواره از بیست و سوم مرداد ماه با شرکت 420 دانش آموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، در رشته های حفظ و تفسیر قرآن کریم، اذان، سرود و رشته های مختلف ورزشی آغاز شد و سی و یکم این ماه نیز پایان یافت.

در پایان این مسابقات قرآنی در بخش آقایان در رشته ترتیل در مقاطع تحصیلی مختلف علیرضا آویز، محمد باقری کلاته و امین آقایی رتبه نخست، نیما سلطانی، سجاد نوری و وحید سلطانی رتبه دوم و امیر حسین گریوانی و مصطفی فلاح رتبه سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته حفظ بخش آقایان نیز در مقاطع تحصیلی مختلف سید سینا سعیدی، مهدی نامور و رضا ایرانی فرد مقام های اول را کسب کردند، حمید رضا حسین زاده، مهرداد سپاهی و عزیزالله احمدی مقام های دوم را به خود اختصاص دادند و رضا صفایی و رضا علیدوست هم عناوین سوم را از آن خود کردند.

در رشته اذان نیز علی اکبر جعفری، علی معراجی و قاسم نامور موفق به کسب مقام اول شدند، مهدی ادهمی، علی کریمی و محمد گلستانه عنوان دوم را به خود اختصاص دادند و علی ایرانی فرد، علی پیمون و مسعود کفاش نیز مقام سوم را در مقاطع تحصیلی مختلف کسب کردند.

همچنین در بخش بانوان نیز در رشته ترتیل در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه فاطمه ایزدی، سپیده عوض پور، سحر سپاهی، سمیه احمدی و فاطمه عسکرزاده عنوان نخست را به دست آوردند، سپیده صداقت، غزل داوری، فاطمه اردانه، مریم بهمنی و زهرا باغچقی به عنوان دوم دست یافتند و شکیلا باغچقی، نسا شادمهر، اعظم گلزاده، تاجی ساعی و سمیه یزدانی نیز عنوان سوم را از آن خود کردند.

در رشته حفظ بخش خواهران هم زینب مرادی، زهرا سرشار، ندا شیخ امیرلو، مریم معراجی و زهره صادقی مقام های اول را در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی مختلف کسب کردند و فاطمه مهدیار، زهرا قنبری، ملیحه الهامی، زهرا ایزانلو و صغری علیپور مقام های دوم و زهرا عطایی، مریم محمدی، زهرا خسروی، فاطمه شیرزاد و سیده فاطمه مصیبی نیز عناوین سوم را به خود اختصاص دادند.

نفرات برتر این مسابقات شهریور ماه سال جاری برای حضور در رقابت های مرحله کشوری به استان های اصفهان و تهران اعزام می شوند.