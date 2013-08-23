به گزارش خبرگزاری مهر این خانواده‎ها شامل ۲۶ نفر از جمله ۱۲ کودک می‌شود.

گاردين ضمن درج این خبر به نقل از مقامات استراليايی نوشت: "اگر خانواده‌هايی را که با کودکانشان تقاضای پناهندگی کردند به اين جزيره نفرستيم، قاچاقچيان انسان استراتژی خود را تغيير خواهند داد".

به گفته آنها، اگر دولت استرالیا برای کودکان استثناء قائل شود، باعث تشویق کسانی که آنها را منتقل می کنند، خواهد شد.

دولت استراليا برای جلوگيری از ورود پناهجو به خاک اين کشور گروه‌هايی از پناهجويان را به جزاير دورافتاده اقيانوس آرام از جمله نائورو می‌فرستد و در قبال آن پولی به حکومت‌های اين جزاير پرداخت می‌کند.

فرستادن خانواده‌های ايرانی به اين جزيره در حالی صورت می‌گيرد که پناهجويان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزيره نائورو "که بخش اعظم آنها ايرانی هستند" در ماه تير، دست به شورش زده و ساختمان‌های اداری مرکز پناهندگی را به آتش کشيده بودند.

عکس مربوط به محل نگهداری از پناهجویان پس از رخداد فوق است.

کشور نائورو که اين پناهجويان در آن مستقر هستند با ۹۴۰۰ نفر جمعيت و ۲۱ کيلومتر مربع مساحت، کوچک‌ترين جمهوری جهان به شمار می‌رود.



در همين حال به گزارش رويترز، کميته حقوق بشر سازمان ملل دولت استراليا را متهم به بدرفتاری با ۴۶ پناهجو از کشورهای سريلانکا، ميانمار و کويت کرد. اين نهاد سازمان ملل از استراليا خواست به اين افراد خسارت پرداخت کند.



کميته حقوق بشر سازمان ملل افزود که اين افراد به مدت طولانی زندانی شده و با آنها برخورد غيرانسانی شده است.