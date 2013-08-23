به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با ادامه اقدامات مسلحانه و خشونت آمیز گروههای مسلح در سوریه بر تعداد آوارگان این کشور افزوده می شود. این در حالی است که جمعیت کودکان آواره سوری که بسیاری از آنها پدر و مادرشان را در جنگ از دست داده اند، به یک میلیون نفر می رسد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در حالی که نبرد مسلحانه شورشیان مخالف حکومت سوریه با ارتش این کشور ادامه دارد، اعلام کرد صدها هزار نفر از ساکنان مناطق درگیری به کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه، اردن و لبنان پناه می برند.

بر این اساس هر روز تعداد قابل توجهی از پناهندگان که در میان آنها شمار زیادی کودک و نوجوان وجود دارد از مرز این کشورها عبور می کنند. گزارش یونیسف حاکی است از حدود یک میلیون کودک آواره سوری 800 هزار نفر از آنها زیر 11 سال سن دارند.

در اردوگاههای پناهندگان در عراق، اردن و لبنان بیش از 350 هزار کودک سرشماری شده اند که به تنهایی و بدون داشتن خانواده، محل زندگی خود را ترک کرده اند. به گفته "آنتونی لیک" رئیس یونیسف تعداد کودکان آواره سوری تنها یک آمار تازه نیست بلکه نشان دهنده تعداد کودکانی است که از خانواده شان جدا شده و شاهد وقایع وحشتناکی بوده اند.