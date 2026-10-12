  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

مومنی: بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران داریم

مومنی: بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران داریم

وزیر کشور در باکو با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران، گفت: هدف برخی از اتباع عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه است و ما تلاش می کنیم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در دیدار ولایت عیوض اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان، این سفر را نقطه عطفی برای تعاملات بیشتر دو کشور دانست و با اشاره به مرزهای خشکی و دریایی و تردد زیاد اتباع دو کشور گفت: توسعه روابط اقتصادی و گردشگری در سایه امنیت، محقق می‌شود.

وزیر کشور با بیان اینکه امنیت جمهوری آذربایجان، امنیت ایران است و بالعکس، گفت: دو کشور در گام اول نیازمند یک تفاهم نامه برای دستیابی به توافقنامه امنیتی هستند و این موضوع با تعاملات نزدیک دو وزارتخانه حاصل می‌شود.

مومنی با بیان اینکه جرایم سایبری و قاچاق مواد مخدر مرز نمی شناسد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شهدای زیادی تقدیم کرده است و سالانه صدها تن مواد مخدر کشف می کند. ایران آماده همکاری در موضوعات جرایم سازمان یافته، سایبری و مبارزه با تهدید مواد مخدر است.

وزیر کشور با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون اتباع خارجی در ایران گفت: برخی از این اتباع هدفشان عبور از جمهوری آذربایجان و ترکیه و رسیدن به اروپا است و البته ما تلاش می کنیم از مهاجرت غیرقانونی جلوگیری کنیم.

مومنی همچنین بر لزوم تعاملات سریع‌تر در موضوع مبارزه با جرم و مجرمین تصریح کرد و افزود: در زمینه استرداد مجرمین تحت تعقیب هم آماده همکاری هستیم.

وزیر کشور همچنین بر تسهیل ترددهای مرزی مسافری و تجاری و استفاده از ظرفیت دیپلماسی استانی تاکید کرد.

در این دیدار همچنین استانداران گیلان و اردبیل درباره ظرفیت‌های توسعه همکاری‌ها، رفع موانع تجارت و ترددهای مرزی، گردشگری و ظرفیت‌های سرمایه گذاری دو استان مطالب و پیشنهادهایی به وزیر کشور جمهوری آذربایجان مطرح کردند.

وزیر کشور جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به روابط نزدیک و صمیمی دو کشور بعد از استقلال این کشور گفت: تامین امنیت شهروندان وظیفه وزارتخانه‌های کشور است و با توجه به توسعه جرایم سایبری و سازمان یافته، اقدامات مشترک و بیشتر دو کشور ضروریست.

ولایت عیوض اف افزود: با توجه به روابط خوب روسای جمهور دو کشور، باید همکاری‌های مشترک در همه سطوح افزایش یابد.

وزیر کشور جمهوری آذربایجان همچنین بر همکاری‌های فشرده و نزدیک برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

کد مطلب 6975578
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها