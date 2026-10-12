سمیه سلیمانی شیجانی، نویسنده کتاب «دیروزهای فردا»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از انتشار این اثر با محوریت زندگی شهید محمدباقر ابراهیم‌نژاد، از شهدای دفاع مقدس شهرستان خمام استان گیلان، خبر داد و گفت: در این کتاب تلاش کردم با پیوند دادن خاطرات شهید به حوادث معاصر، تداوم روحیه ایران‌دوستی و ایثار را در نسل‌های مختلف به تصویر بکشم.

وی با اشاره به شکل‌گیری ایده این کتاب اظهار کرد: خواهر شهید محمدباقر ابراهیم‌نژاد سال‌ها پیش خاطرات برادرش را به‌صورت مستند گردآوری کرده بود و به چاپ رسیده بود و علاقه داشت این خاطرات در قالب کتاب جدیدتر و با رویکردی تازه منتشر شود. ما تصمیم گرفتیم با انتخاب قالب زندگی‌نامه داستانی، روایت تازه‌ای از زندگی این شهید ارائه دهیم و آن را از خاطره‌نگاری صرف فراتر ببریم.

نویسنده کتاب «دیروزهای فردا» افزود: برای شکل‌گیری این روایت، داستان را از زمان حال آغاز کردیم و سپس با رفت‌وبرگشت میان گذشته و حال، خاطرات زندگی شهید را بازگو کردیم. هدف این بود که مخاطب در کنار آشنایی با زندگی شهید، ارتباط میان ایثار نسل دوران دفاع مقدس و شرایط امروز جامعه را نیز درک کند.

سلیمانی شیجانی با اشاره به تأثیر حوادث دی‌ماه بر شکل‌گیری کتاب بیان کرد: نگارش این اثر پس از اتفاقات دی‌ماه آغاز شد. با توجه به حوادث روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و اتفاقاتی که در استان گیلان و شهرستان خمام رخ داد، تصمیم گرفتیم یکی از شب‌های آن روزها را نقطه شروع داستان قرار دهیم.

وی ادامه داد: شخصیت اصلی این بخش از روایت، خواهر شهید است که در دوران سالمندی به سر می‌برد. او در مواجهه با اتفاقات زمان حال، خاطرات برادر شهیدش را مرور می‌کند و با رجوع به نامه‌ها و خاطرات او، به گذشته بازمی‌گردد. به این ترتیب، روایت میان حوادث امروز و زندگی شهید در دوران دفاع مقدس حرکت می‌کند.

این نویسنده با تأکید بر اینکه حوادث دی‌ماه محور اصلی کتاب نیست، گفت: در این اثر به‌صورت گسترده به آن اتفاقات نپرداخته‌ایم و صرفاً به برخی حوادث، از جمله آتش‌زدن مسجدها و اتفاقات خیابانی، اشاره کرده‌ایم. این بخش‌ها براساس اتفاقاتی نوشته شده‌اند که در آن روزها در خمام و استان گیلان رخ داده بود. پس از نگارش نیز خواهر شهید متن را مطالعه کرد و وقوع این حوادث را تأیید کرد.

وی درباره هدف خود از پیوند دادن گذشته و حال در این کتاب توضیح داد: می‌خواستیم نشان دهیم روحیه‌ای که جوانان ایرانی را در دوران دفاع مقدس راهی جبهه‌ها می‌کرد، همچنان در جامعه وجود دارد. شخصیت خواهر شهید، با وجود سالمندی، همچنان دغدغه دفاع از کشور را دارد و می‌خواهد در برابر اتفاقات پیرامون خود منفعل نباشد.

سلیمانی شیجانی افزود: تلاش کردیم از این طریق، نقش شهدا در حفظ ایران و تأثیر ایثار آنان بر آینده کشور را نشان دهیم. عنوان «دیروزهای فردا» نیز بر همین اساس انتخاب شد؛ چراکه آینده جامعه ایران را نمی‌توان جدا از گذشته و خون جوانانی دانست که برای حفظ این سرزمین جان خود را فدا کردند.

وی درباره منابع مورد استفاده در نگارش کتاب گفت: منبع اصلی ما خاطراتی بود که خواهر شهید پیش‌تر گردآوری کرده بود و در قالب یک کتاب مستند به چاپ رسانده بودند و ارتباطمان نیز با ایشان برقرار شد. پیش از آغاز نگارش، مطالعه‌ای درباره زندگی شهید داشتم، اما نوشتن کتاب به‌صورت جدی پس از حوادث دی‌ماه آغاز شد.

نویسنده «دیروزهای فردا» با اشاره به گروه سنی مخاطبان این اثر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه پیش از این دو رمان نوجوان با عنوان‌های «فرار ماردوش» و «نفر آخر بازی» نوشته‌ام، کتاب «دیروزهای فردا» ویژه نوجوانان نیست و مخاطب اصلی آن بزرگسالان هستند.

وی در پایان گفت: کتاب «دیروزهای فردا» از سوی انتشارات قدس گیلان منتشر شده و عرضه و فروش آن نیز بر عهده همین ناشر است.