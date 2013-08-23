به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مرحله گروهی از هفدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دو دیدار در کشور ترکیه ادامه پیدا کرد که در یکی از این دیدارها تیم‌های ژاپن و استونی از گروه B به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار که در شهر آنکارا برگزار شد تیم استونی با حساب 3 بر 2 از سد ژاپن گذشت.

استونی که روز گذشته برابر ایران در سه ست متوالی باخته بود، در این دیدار به ترتیب در ست‌های دوم، چهارم و پنجم با نتایج 23 بر 23، 26 بر 24 و 15 بر 8 برنده شد و ست‌های اول و سوم را به ترتیب با نتایج 27 بر 29 و 25 بر 19 به حریف واگذار کرد. "رنه تیپان" با کسب 17 امتیاز در ترکیب تیم استونی نقش موثری را ایفا کرد و بهترین بازیکن این میدان بود.

در دیگر دیدار که از گروه C برگزار شد تیم‌های تونس و رواندا به مصاف یکدیگر رفتند که طی آن تونس در سه ست متوالی از سد حریف خود گذشت. تونس به راحتی و با نتایج 25 بر 12، 25 بر 15 و 25 بر 18 رواندا را شکست داد. این بازی در شهر ازمیر برگزار شد و "الیاس گارفی" با کسب 15 امتیاز برای تونس روز خوبی را پشت سر گذاشت.

در ادامه این رقابتها، عصر امروز تیم‌های ایران و آرژانتین برابر یکدیگر به میدان می‌روند.

روز دوم از هفدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان امروز با برگزاری دیدارهای زیر در ترکیه پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ترکیه - مراکش

* مصر - چین

گروه B:

* ایران - آرژانتین

گروه C:

* صربستان - آمریکا

گروه D:

* روسیه - برزیل

* ایتالیا - فرانسه