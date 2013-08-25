"مورچه های زبل" دوباره به فرهنگسرای آیینه اراک می آیند

ملکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش در ادامه "مورچه های زبل 1" که سال گذشته اجرا رفت، نوشته شده است.

وی افزود: استقبال از نمایش مورچه های زبل 1 و داشتن دو هزار و 500 تماشاچی در ده اجرا و نظرات مثبت در فرم های نظرخواهی مخاطبین که تمایل به ادامه این نمایش داشتند ترغیب و تشویقی بود برای ادامه کار تا گروه به اجرایی متفاوت با موضوعی جدید بپردازد.

کارگردان مورچه های زبل با بیان اینکه مورچه های زبل 2 به موضوع محیط زیست و حفظ آن می پردازد، اظهار کرد: از آنجایی که نمایش مورچه های زبل برای کودک و نوجوان نوشته شده است به دنبال رویکردی بودیم تا بتوانیم یکی از مسائل روز دنیا، کشور و به ویژه شهرمان را در ان مطرح کنیم.

وی گفت: سعی شد در نمایش از فاکتورها قابل درک برای کودکان استفاده شود و بتواند به نوعی فرهنگ سازی هم بشود.

ملکی پور پیام اصلی نمایش مورچه های زبل را قدردانی و حفظ نعمت های الهی و تلاش برای حفظ محیط زیست دانست و ادامه داد: داستان مورچه های زبل به

بحث اصلی آب، باد(هوا) و خاک که توسط انسان ها دچار مشکل شده است می پردازد.

وی افزود: مورچه ها که مجبور به کوچ اجباری شده اند در مسیر کوچ با موانع و مشکلات زیست محیطی مواجه می شوند و در طی نمایش سعی به رفع این مشکلات دارند.

از سوی ارگان ها و مسئولین حمایتی از هنرمندان نمی شود

کارگردان نمایش، گفت: هم اکنون از سوی ارگان ها و مسئولین حمایتی از هنرمندان نمی شود، در حالی که استان مرکزی دارای صنایع و سازمان هایی است

که می توانند حامیان مناسبی برای هنرمندان شهر باشند و از طرفی سازمان های فرهنگی که بخشی از فرهنگ سازی شهر بر عهده آن هاست می توانند به خوبی

از این ظرفیت برای آموزش شهروندی استفاده کند.

ملکی پور خاطرنشان کرد: هم اکنون در دنیا تئاتر تعلیمی مورد توجه است و آموزش و پرورش از تئاتر برای اموزش کودکان استفاده می شود این در حالی است که در کشور ما این مسئله به طور جدی پیگیری نمی شود.

وی گفت: گروه اجرایی برای ترغیب هم استانی ها برای دیدن نمایش در روز اول به صورت رایگان اجرا می رود و در روزهای بعد نیز برای کسانی که تراکت تبلیغ را به همراه دارند 25 درصد تخفیف در نظر گرفته است.

ملکی پوردر خصوص عوامل این نمایش گفت: بازیگران این نمایش به ترتیب ساناز بندانی در نقش فرتوت، پوریا رضایی در نقش کوچولو، سپیده ساری (ملکه)،

امید عباسی( کاردان)، آتنا عزت پناه (ریزبین)، امیرعلی کاتبی( پوست کلفت)، کیمیا محمودی ( بزرگ) و ایمان ملکی پور(همه فن حریف) و شاعر متن نیز آتنا عزت پناه است.

گفتنی است " مورچه های زبل" کاری از گروه اشک و لبخند است. این نمایش از هفتم شهریور تا 18 شهریور ساعت 19 در فرهنگسرای آئینه به روی صحنه می رود

و در روز یازدهم شهریور به دلیل تقارن با شهادت امام جعفر صادق (ع) اجرا نمی شود.