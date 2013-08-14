" دخترگل فروش" در اراک به روی صحنه می رود

کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایش برای گروه سنی کودک و نوجوان آماده شده است و شامل بازیگران، گروه فرم، بازیگر سایه و مجری است.

فرهاد رحمتی در خصوص داستان نمایش توضیح داد: این نمایش می خواهد این پیام را که دروغگویی و حیله گری نتیجه ای ندارد را به مخاطب خود منتقل ند و بگوید که بار کج به منزل نمی رسد.

وی افرود: در این نمایش شخصیت گرگ و روباه با حیله و نیرنگ سعی در دستبرد به زحمات زنبورهای عسل دارند که در این میان اتفاقاتی می افتد که در پایان رسوا می شوند.

رحمتی کار کودک را وسیع، لطیف و ظریف دانست و گفت: مردم از نمایش کودک استقبال بیشتری می کند زیرا در عین سادگی پیام هایی را برای بزرگسالان و کودکان بهمراه دارد.

وی با بیان اینکه نمایش های شاد کودک فرصت کنار هم بودن خانواده ها برای تماشای نمایش را فراهم می آورد، اظهار کرد: هم اکنون استقبال از کارهای کودک و شاد بیشتر از دیگر نمایش هاست و جایگاه خود را پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه گاه کودکان در برخی موارد از خانواده های خود حرف شنوایی ندارند که ممکن است همان موضوع در یک نمایش روی آن ها تاثیر بگذارد، ادامه داد: کودکان در بسیاری از موارد با به خاطر سپردن بازی ها و گفته های شخصیت های نمایش تا مدت ها با آن نمایش درگیر هستند و این خود نشان دهنده ظرفیت بالای آموزش و یادگیری در تئاتر کودک است.

کارگردان دختر گل فروش بیان کرد: 20 سال کار در عرصه کودک برای من رضایت و لذت بیشتری را بهمراه داشته و تا کنون شاد بودن بچه ها و خانواده هاشان برای من بزرگترین حق الزحمه بوده است.

گفتنی است این نمایش با بازی محمد حسین غلامی، حسین جهانگیری، میثم صالحی، مهران یامی، محمد طبخی، زهره کوچکی، محدثه محمدی، الهام روحی، عاطفه خسروی و حدیث شاهی و همراهی گروه فرم شقایق شریفی، نگار خرمی، مهرنوش حسین آبادی، غزل براتی، محمد صادقی، آرش نظامی و بازیگر سایه محسن یعقوبی و پگاه رحمتی مجری از 26 مرداد تا ششم شهریور هر روز ساعت 19 در فرهنگسرای آئینه اجرا می شود.

