نمایشگاه آثار کارتون و کاریکاتور در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه 40 اثر با موضوع آزاد و چهره به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه 24 اثر این نمایشگاه موضوعاتی چون آلودگی هوا، طلاق،صرفه جویی در انرژی را در بر دارد، افزود: 16 اثر دیگر این نمایشگاه مربوط به کاریکاتور چهره های برجسته کشور و جهان چون حامد حدادی، علی کریمی، پل نیومن، اوباما، آرنولد و آرسن ونگر است.

محمدی که علاوه بر موفقیت در رشته هنری گرافیک در تئاتر نیز موفق بوده است، معتقد است: نگاه جامعه به افراد معلول باید از نگاه سرباری و یا ترحم نباشد و باید باور داشت که معلولیت جسمی دلیل بر جا ماندن از زندگی نیست.

نمایشگاه آثار این هنرمند 26 تا 30 مردادماه درنگارخانه آشتیانی فرهنگسرای آئینه برپاست.

سهیل محمدی هنرمند جوان اراکی است که در سال 1366 به دنیا آمده است. وی با وجود معلولیت جسمی توانسته است به خوبی توانایی خود را در عرصه هنر به نمایش بگذارد و شعار معلولیت محدودیت نیست را به منصه ظهور برساند.

محمدی نزدیک به ده سال است که گرافیک کار می کند و به طور حرفه ای کاریکاتور و کارتون را دنبال می کند.وی تا کنون در بیش از 40 نمایشگاه داخل و خارج کشور شرکت کرده است و رتبه های برتر را بدست آورده است.

این هنرمند اراکی در نمایشگاهی تحت عنوان "کارتون و کاریکاتورهای سهیل محمدی" آثاری که طی سه سال گذشته خلق کرده است را برای بازدید عموم گرد

آورده است.