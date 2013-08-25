استان مرکزی رتبه یازدهم کشوردر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم رضوی عصر یکشنبه در بررسی راهکارهای توسعه فعالیت و بهره مندی بیشتر تولید کنندگان استان از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزود: این استان با سهم 67.2 درصد سرمایه از مجموع 81 صندوق کشور رتبه یازدهم را داراست و 3.2 دهم درصد ارزش تولیدات کشور متعلق به این استان است.

وی اضافه کرد: استان مرکزی به دلیل تنوع تولیدات بخش کشاورزی از جمله گل و گیاهان زینتی ، تولید حبوبات و شیر و گوشت از جایگاه خوبی در کشور برخوردار است.

رضوی با اشاره به غیر دولتی و مردمی بودن این نهاد، عملکرد صندوق را در تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی، توسعه آبیاری تحت فشار و تعاونیهای تولید خوب ارزیابی کرد.

محمد رضا خالقی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله تعداد سهام داران صندوق را 130 تشکل با 40 هزار بهره بردار بخش کشاورزی اعلام کرد.

هم اکنون 81 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه 507 میلیارد تومان و با عضویت 5 هزار و 800 تشکل، 14 هزار و 600 کشاورز و 1600 واحد تولیدی صنعتی بخش کشاورزی در کشور وجود دارد.

در نشست امروز اعضای مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان راه کارهای توسعه ،فعالیت و بهره مندی بیشتر تولید کنندگان و بهره برداران این بخش در استان بررسی شد.

در این نشست همچنین بر ضرورت افزایش سرمایه گذاری این صندوق در استان از 5.9 به 20 میلیارد تومان به منظور تسریع در اجرای زیرساخت های کشاورزی تاکید شد.