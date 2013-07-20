بانک ها به بخش کشاورزی فرصت توسعه بدهند/ شازند طلایه دار کشاورزی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز شنبه با بیان این مطلب در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزود: عدم دریافت مسدودی اعتبارات مصوب ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان توسط بانک ها از صندوق توسعه ملی تا کنون قابل بخشش نیست.

وی با تعیین وقت 24 ساعته برای تعیین تکلیف پروژه های مصوب ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی گفت: عدم ارسال لیست پروژه های مصوب ستاد توسعه به بخش کشاورزی استان مرکزی توسط بانک هایی اعم از رفاه کارگران، سپه و.. جای بسی تاسف دارد.

استاندار استان مرکزی در ادامه تشکیل ستاد توسعه بخش کشاورزی را فرصتی خوب برای توسعه این بخش برشمرد و گفت: باید از زمان باقیمانده در دولت دهم برای اجرایی شدن طرح های مصوب این ستاد استفاده کرد.

شعبانی فرد تاکید کرد: بانک های عامل سپه، صادرات، کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی باید تا 24 ساعت آینده تکلیف طرح های مصوب را مشخص و آخرین گزارش از وضعیت این طرح ها را به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

وی در ادامه با اشاره به نامه واصله از اهالی روستاهای اطراف پالایشگاه و پتروشیمی شازند درخصوص کم آبی حاکم براین مناطق گفت: شازند حرف نخست را به لحاظ برخورداری از خاک و موقعیت ژئوپولوتیکی در بخش کشاورزی استان مرکزی می زند و باید با توجه به مشکلات کشاورزان این منطقه بستر پویایی کشاورزی در آن را فراهم کرد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت تسریع روند پرداخت تسهیلات ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی از سوی بانک های عامل بیان داشت: عدم تعیین تکلیف طرح ها موجبات حذف آنها را فراهم خواهد کرد.

عباس مظفری در ادامه با اشاره به جایگاه خوب استان مرکزی در بخش کشاورزی کشور گفت: استان مرکزی با برخورداری از رتبه اول تولید ماهیان زینتی، رتبه دوم تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه ششم تولید پسته و رتبه دوم تولید انار علیرغم خشکسالی های موجود جایگاهی خوبی در کشور داراست.

