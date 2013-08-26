آغاز دور جدید جلسات شورای گفتگو در روزهای آینده

علی درستکار در گفتگو با مهر گفت: چند روزی بیشتر از عمر شروع به کار دولت یازدهم نگذشته است و در این مدت، اعضای اصلی و حاکمیتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مشغول به ساماندهی شرایط وزارتخانه های مربوط به خود هستند، این در شرایطی است که ساماندهی این جمع متنوع و متعدد دشواری های خاص خود را دارد.

سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این مدت کوتاه از آغاز به کار دولت یازدهم، تلاش های زیادی برای دعوت و هماهنگی اعضا برای تشکیل نهاد موثر و مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، اما به دلیل اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای موثر شورای گفتگو هنوز از سوی رئیس جمهور، منتخب نشده بود و روز گذشته این انتخاب صورت گرفت، تاکنون تشکیل جلسه میسر نشده است.

وی از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای آینده خبرداد و تصریح کرد: از جمله دیگر دلایل عدم تشکیل جلسات شورا، ددرگیری وزرا برای برگزاری مراسم هفته دولت بود که امید می رود در اولین فرصت ممکن و به زودی، جلسات شورا با شکوه و همگرایی و هم افزایی هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.

به گفته درستکار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی بسیار مهم و تاثیرگذار است که به استناد ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کار خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر وظایف خود در مسند بخش خصوصی و نیز رئیس دفتر رئیس جمهور و در سمت دولتی کاملا به وظایف خود اشراف دارد، گفت: شایسته نیست که مسئولیت همزمان وی در دولت و بخش خصوصی را دستاویزی برای زیر سوال بردن تلاش های وی قرار داد.