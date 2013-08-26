  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۱۶

آغاز دور جدید جلسات شورای گفتگو در روزهای آینده

سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تشکیل مجدد جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای آینده خبرداد و گفت: به دلیل اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای موثر شورا هنوز از سوی رئیس جمهور، انتخاب نشده بود، تشکیل جلسات اندکی به تعویق افتاد.

علی درستکار در گفتگو با مهر گفت: چند روزی بیشتر از عمر شروع به کار دولت یازدهم نگذشته است و در این مدت، اعضای اصلی و حاکمیتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مشغول به ساماندهی شرایط وزارتخانه های مربوط به خود هستند، این در شرایطی است که ساماندهی این جمع متنوع و متعدد دشواری های خاص خود را دارد.

سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این مدت کوتاه از آغاز به کار دولت یازدهم، تلاش های زیادی برای دعوت و هماهنگی اعضا برای تشکیل نهاد موثر و مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، اما به دلیل اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای موثر شورای گفتگو هنوز از سوی رئیس جمهور، منتخب نشده بود و روز گذشته این انتخاب صورت گرفت، تاکنون تشکیل جلسه میسر نشده است.

وی از برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در روزهای آینده خبرداد و تصریح کرد: از جمله دیگر دلایل عدم تشکیل جلسات شورا، ددرگیری وزرا برای برگزاری مراسم هفته دولت بود که امید می رود در اولین فرصت ممکن و به زودی، جلسات شورا با شکوه و همگرایی و هم افزایی هر چه بیشتر دولت و بخش خصوصی تشکیل شود.

به گفته درستکار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی بسیار مهم و تاثیرگذار است که به استناد ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کار خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر وظایف خود در مسند بخش خصوصی و نیز رئیس دفتر رئیس جمهور و در سمت دولتی کاملا به وظایف خود اشراف دارد، گفت: شایسته نیست که مسئولیت همزمان وی در دولت و بخش خصوصی را دستاویزی برای زیر سوال بردن تلاش های وی قرار داد.

