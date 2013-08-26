  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۴ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۴۶

هفته دوم لیگ برتر انگلیس؛

شکست منچسترسیتی در خانه کاردیف/ تاتنهام از سد سوانزی گذشت

رقابتهای هفته دوم لیگ برتر یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های کاردیف سیتی و تاتنهام مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در حضور بیش از 27 هزار تماشاگر ورزشگاه کاردیف با نتیجه 3 بر 2 مغلوب میزبان خود شد . در این بازی آرون گونارسون (60) و فریزر کمپبل (79، 87) برای کاردیف و ادین ژکو (52) و آلوارو نگردو (90) برای من سیتی گلزنی کردند. این نخستین شکست سیتی در فصل جدید با هدایت مانوئل پلگرینی سرمربی جدیدش بود.

در دیگر دیدار شب گذشته تاتنهام در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه وایت هارت لین و با تک گل روبرتو سولدادو از روی نقطه پنالتی در دقیقه 58 موفق شد میهمان خود سوانزی را از پیش رو بردارد.

تنها دیدار باقی مانده هفته دوم را امشب دو تیم منچستریونایتد و چلسی در ورزشگاه اولدترافورد برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:
1- چلسی 6 امتیاز
2- لیورپول 6 امتیاز
3- تاتنهام 6 امتیاز
4- وستهام 4 امتیاز
--------------------------------
18- نیوکاسل یک امتیاز
19- کریستال پالاس بدون امتیاز
20- سوانزی سیتی بدون امتیاز

