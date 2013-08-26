بازسازی مراکز بهداشتی فرسوده روستایی اولویت اصلی وزارت بهداشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از قدیمی ترین مرکز بهداشت آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران، افزود: بازسازي مراكز بهداشتي فرسوده به عنوان يكي از مهمترين برنامه‌هاي كاري وزارت بهداشت خواهد بود.

وی از برنامه ریزی برای توسعه فضاهای فیزیکی مبتنی بر سطح بندی خدمات و استانداردهای مصوب خبر داد و اعلام کرد: همچنین در این راستا بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده و بهره‌برداری و نگهداری بهینه از فضاهای موجود ضروری است.

وی از تدوین استانداردسازی فرآیندها و اجرای استانداردهای ساختار و فضای فیزیکی تمامی مراکز ارایه‌دهنده خدمات سلامت خبر داد و ادامه داد: مدیریت و نگهداری و استفاده درست از تجهیزات پزشکی نیز جز برنامه های اصلی این وزارت است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در این راستا از برنامه ریزی برای تکمیل پوشش شبکه بهداشت استان خبر داد و گفت: هم اکنون در این راستا بالغ بر یک هزار خانه بهداشت روستایی، 117 مرکز بهداشت و درمان روستایی و 89 مرکز بهداشت شهری در سطح استان فعال هستند.

رسول انتظار مهدی در خصوص وضعیت تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی روستایی استان نیز اظهار داشت: این مراکز نیاز به خرید تجهیزات تخصصی و گران قیمت ندارند ولی با توجه به فرسودگی ساختمان و تجهیزات برخی مراکز، نیازمند اختصاص اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی این مراکز هستیم.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حضور در مركز بهداشتي درماني ديزج واقع در 45 كيلومتري جاده اروميه - مهاباد از اين مركز بازديد كرد، 8 خانه بهداشت رشكان، داش‌آغ، اسلام‌آباد، زيوه، دربند، باستان، نازي و ديزج تحت پوشش اين مركز بهداشتي درماني هستند.

اين مركز بهداشتي درماني 24 روستاي منطقه و 85 هزار جمعيت را تحت پوشش قرار مي‌دهد که به گفته بهروزفر رئيس اين مركز ماهانه 800 تا دو هزار نفر از جمعيت منطقه از خدمات بهداشتي درماني اين مركز بهره مند مي‌شوند.

مركز بهداشتي درماني ديزج در سال 1344 ساخته شده و يكي از فرسوده‌ترين مراكز بهداشتي آذربايجان غربي محسوب می شود.



