غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار این تیم با صبای قم در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: صبا سه بازی متوالی شکست خورده است و برای جبران این شکست‌ها مقابل ما قرار می‌گیرد. روز جمعه کار دشواری برابر صبا داریم ولی امیدوارم که در این مسابقه روز ما باشد و به پیروزی برسیم.

وی با بیان اینکه فجر چهار بازیکن مصدوم دارد، افزود: کریمیان، آفند، حسینی و صبری مصدوم هستند. سیامک کوهنورد هم که از طرف مدیریت کنار گذاشته شده است. با این حال ما بازیکنان جوان خوبی داریم که به خوبی جواب اعتمادمان را داده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز درباره تقابلش با محمد مایلی کهن هم یادآور شد: مایلی‌کهن از مربیان خوب و خدا ترس است. ما از دوران کودکی با هم دوست هستیم! ان شاءالله که هر دو تیم بازی جوانمردانه‌ای را از خود به نمایش بگذارند و تماشاگران راضی از ورزشگاه بروند.

وی ادامه داد: ما برای خارج شدن از انتهای جدول به یک برد نیاز داریم. خدا وکیلی تیم ما بد نیست ولی با بدشانسی مواجه شده‌ایم. با وجود این تیم ما روز به روز بهتر می‌شود و به شرایط مناسب بر می‌گردیم. ما در سال‌های گذشته هم اوایل فصل خوب نتیجه نمی‌گرفتیم.

پیروانی در ادامه با انتقاد از مسئولان استان فارس که از تیم فجر حمایت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: ما باید جوری حمایت شویم که از همان ابتدای فصل جزو چهار تیم اول باشیم. متاسفانه 10 سال است که خدا خدا می‌کنیم نیافتیم. فجر متعلق به یک تیم شهید است و باید حمایت شود. باید همه به این تیم برسند. ما در این چند سال هزینه گزاف انجام ندادیم و از جیب بیت المال پولی را زایل نکردیم.

وی با اشاره به حضور رضا عنایتی در خط حمله صبا، خاطرنشان کرد: عنایتی یک مهاجم شش دانگ است و باید حواسمان به این بازیکن باشد.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در پایان در خصوص وضعیت سیامک کوهنورد هافبک این تیم که از سوی مدیریت باشگاه کنار گذاشته شده است، تاکید کرد: مدیر باشگاه حق دارد این کار را بکند. ما نظم و انضباط را در دستور کار قرار داده‌ایم و به آن اعتقاد داریم. البته امیدوارم این بازیکن با پا درمیانی به تمرینات برگردد.

تیم فوتبال فجرسپاسی در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال روز جمعه این هفته در قم میهمان تیم صبا است.