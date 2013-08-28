به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل اظهار داشت: صحبتهای این روزها درباره حمله به سوریه در واقع حمله نیست بلکه سخن از تجاوزی آشکار است و شورای امنیت در این زمینه باید حافظ امنیت و ثبات بین المللی باشد.

وی با انتقاد از ساختار فعلی شورای امنیت تاکید کرد: جنگ علیه ویتنام نیز بر اساس دروغی شکل گرفت که آمریکایی ها آن را مطرح کرده بودند.

الجعفری تاکید کرد: اخیرا خبرهایی درباره تلاش عربستان سعودی برای تصویب قطعنامه ضدسوری در مجمع عمومی سازمان ملل در موضوع تسلیحات شیمیایی به گوش می رسد. سعودیها همچنین تماسهایی با برخی کشورها برای محکومیت سوریه در موضوع ادعاهای تسلیحات شیمیایی داشته اند.

وی تاکید کرد: این مسائل بیانگر نقش منفی عربستان سعودی در بحرانی تر کردن وضعیت سوریه است.