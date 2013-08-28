  1. استانها
  2. گیلان
۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۸:۰۱

در هفته دولت/

ساماندهی گلزار شهدای گسکر در رودسر آغاز شد

ساماندهی گلزار شهدای گسکر در رودسر آغاز شد

رودسر – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دولت طرح ساماندهی گلزار شهدای گسکر محله شهرستان رودسر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: برای ساماندهی مزار شش شهید گسگر محله بخش مرکزی این شهرستان  120 میلیون ریال از عمران مسکن این سازمان سرمایه گذاری شده است.

رضا غمخوار در ادامه از ويژگي‌هاي بارز شهيد رجايي و باهنر را مردمي و ساده زيستي ذكر كرد و افزود: مسئولان بايد راه اين شهيدان را ادامه دهند.

وی تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر با حیات و شهادت خود بزرگترین درس ایثار و اخلاص در عمل را به دولتمردان نشان دادند و همه خدمتگزاران نظام باید خود را پیروان این شهدا بدانند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر گفت: امنيت و عزت كشور حاصل خون با بركت شهداست و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ضرورت دارد.

وی در ادامه با تاكيد بر ضرورت انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به نسل هاي جوان اظهار داشت: قداست شهدا برگرفته از جايگاه آسماني آنها و پاسداشت ارزش‌هاي شهدا وظيفه همگاني است.

کد مطلب 2125122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها