ساماندهی گلزار شهدای گسکر در رودسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: برای ساماندهی مزار شش شهید گسگر محله بخش مرکزی این شهرستان 120 میلیون ریال از عمران مسکن این سازمان سرمایه گذاری شده است.

رضا غمخوار در ادامه از ويژگي‌هاي بارز شهيد رجايي و باهنر را مردمي و ساده زيستي ذكر كرد و افزود: مسئولان بايد راه اين شهيدان را ادامه دهند.

وی تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر با حیات و شهادت خود بزرگترین درس ایثار و اخلاص در عمل را به دولتمردان نشان دادند و همه خدمتگزاران نظام باید خود را پیروان این شهدا بدانند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران رودسر گفت: امنيت و عزت كشور حاصل خون با بركت شهداست و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه ضرورت دارد.

وی در ادامه با تاكيد بر ضرورت انتقال ارزش هاي دفاع مقدس به نسل هاي جوان اظهار داشت: قداست شهدا برگرفته از جايگاه آسماني آنها و پاسداشت ارزش‌هاي شهدا وظيفه همگاني است.