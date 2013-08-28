۶ شهریور ۱۳۹۲، ۲۱:۳۸

جریان صدر؛

حمله به سوریه آغاز سیطره بر منطقه در راستای حمایت از اسرائیل است

جریان صدر در واکنش به حمله احتمالی غرب به سوریه اعلام کرد که این حمله آغاز سیطره بر منطقه در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جریان صدر مخالفت خود را با هر گونه دخالت نظامی در سوریه اعلام کرد. "عبدالکریم منفی" عضو دفتر جریان صدر در استان نجف امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: جریان صدر مخالفت قاطع خود را با هر گونه حمله کشورهای غربی به ویژه آمریکا به سوریه  اعلام می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: این دخالت، نقض قوانین بین المللی و حاکمیت سوریه محسوب می شود. عبدالکریم منفی در ادامه گفت: تجاوز به سوریه آغاز سیطره بر تمامی منطقه و تضعیف آن در راستای حمایت از اسرائیل است.

این عضو جریان صدر از مردم عراق خواست که علیه چنین توطئه ضد سوری تظاهرات بر پا کنند.

 

