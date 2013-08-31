تظاهرات ضد آمریکایی جریان صدر در نجف/آماده باش نیروهای مسلح عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران نفر از طرفداران جریان صدر عصر روز گذشته در نجف تظاهرات ضد آمریکایی برگزار کردند. این تظاهرات در اعتراض به حمله احتمالی غرب علیه سوریه برگزار شد. معترضان با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را سیاست های آمریکا در منطقه اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که تجاوز آشکار و حتمی آمریکا علیه سوریه را محکوم می کرد.

از سوی دیگر النشره به نقل از "سعد معن" سخنگوی وزارت کشور عراق گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور خود را برای پیامدهای حمله احتمالی غرب به سوریه آماده می کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: اغلب نقاط مرزی عراق و سوریه خالی از نیروهای امنیتی سوریه است که این امر تلاش های امنیتی [نیروهای عراقی] را تشدید می کند.

سعد معن در ادامه گفت: جلوگیری از نفوذ افراد مسلح سوری به اراضی عراق از جمله اولویت های ما محسوب می شود.