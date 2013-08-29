خروج از تورم منوط به توجه و منطقی شدن بخش تولید است/ وجود شوق در بخش تولید کشور

به گزارش خبرنگار مهر از قم، علی لاریجانی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار اعضای اتاق بازرگانی قم که در بیت پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد، طی سخنانی بر توجه ویژه به بخش تولید کشور تاکید و بیان داشت: واقعیت‌ها بخصوص واقعیت‌های بخش تولید و صنعت باید به خوبی فهم شود تا بتوان با تسلط بر موضوعات در این زمینه تصمیم گیری شود.

وی در ادامه به پرداخت تسهیلات بانکی به مسکن مهر اشاره و ابراز داشت: چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن مهر پرداخت شد که این میزان می‌توانست در بخش تولید و صنعت سرمایه گذاری شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اولویت کشور باید توجه به بخش تولید باشد ادامه داد: مسکن مهر تنها توانست مشاغل یک یا یکساله و نیمه ایجاد کند در حالی که بخش صنعت و تولید می‌تواند مشاغلی 30 ساله ایجاد کند و همچنین با تولیدات، صادرات کشور را افزایش دهد.

لاریجانی ادامه داد: خروج از تورم و شکسته شدن آن منوط به توجه و منطقی شدن بخش تولید است.

نرخ ارز باید تک رقمی باشد

وی در ادامه به شور و شوق ایجاد شده در بخش صنعت و تولید طی ماه‌های اخیر اشاره و بیان کرد: داشتن شوق کار در بخش آبادانی و تولید بسیار مهم است و به نظر می‌رسد این شوقی که در بخش صنعت و تولید کشور ایجاد شده شوقی واقعی و بدون توهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور طبق قانون نرخ ارز باید تک رقمی باشد، گفت: نظر دولت هم اینگونه است که در کشور نرخ ارز تک رقمی باشد.

