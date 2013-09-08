طرح روسیه برای ایجاد 25میلیون شغل جدید/ توافق فوری گروه 20 درباره بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با اشاره به برگزاری اجلاس کشورهای گروه بیست، بر لزوم اقدام قاطع کشورهای این گروه برای ایجاد مشاغل مورد نیاز تاکید کرد و اعلام شد: کشورها نیاز به رشد اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید دارند.

گای رایدر؛ مدیرکل سازمان بین المللی کار در اینباره گفت: حدود 93 میلیون نفر بیکار تنها در کشورهای G20 وجود دارد که معادل کل جمعیت آلمان است. با این حال، در مجموع 200 میلیون نفر بیکار در جهان وجود دارد.

وی افزد: من فکر می کنم هر یک از کشورهای عضو G20 دارای چالش در مشاغل عمده هستند که بعید است تغییری در این وضعیت صورت گیرد مگر اینکه اقدام قاطعی از سوی کشورها صورت پذیرد. کشورهای گروه بیست در حال حاضر نیاز به انجام یک اقدام فوری برای اشتغال را پذیرفته اند.

وزرای کار و دارایی گروه بیست در یک جلسه در ماه ژوئیه بر اهمیت اقدامات با هدف بهبود شرایط برای رشد و ایجاد شغل موافقت کردند. مدیر کل سازمان بین المللی کار تاکید کرد: روسیه با یک طرح بلندپروازانه در نظر دارد تا 25 میلیون شغل جدید ایجاد کند.

G20 گروهی متشکل از وزرای اقتصاد (دارائی) و مسئولان بانک‌ های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیا است. کشورهای عضو این گروه شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان، اندونزی، استرالیا، ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک است.