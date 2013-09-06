برندگان جوایز افتخاری اسکار معرفی شدند/ جایزه بشردوستی برای آنجلینا جولی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جوایز افتخاری اسکار برای تجلیل از یک عمر دستاورد و مشارکت های فوق العاده در عرصه سینما و هنر اهدا می شود.در نشستی که در هیات رییسه آکادمی اسکار برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا در پنجمین دور اهدای جوایز سالانه هیات رییسه اسکار که 16 نوامبر در هالیوود برگزار می شود، از آنجلا لندزبری، استیو مارتین و پیرو توسی تجلیل شود. چریل بون ایزاکس رییس آکادمی با اعلام این خبر گفت: این چهره ها برای مشارکت‌شان در امور، فوق العاده و قابل تحسین هستند.

آنجلا لندزبری تاکنون سه بار نامزد دریافت اسکار شده و جوایز دیگر سینمایی چون جایزه "بلو هاوایی" را در کارنامه اش دارد. او برای صداپیشگی در انیمشین "دیو و دلبر" هم یک بار نامزد دریافت اسکار شد.

استیو مارتین نیز بازیگر، نویسنده، کمدین و موسیقیدانی است که در فیلم های مختلفی از جمله "پلنگ صورتی" نقش آفرینی کرده است. او سه بار مجری اسکار بود.

پیرو توسی طراح لباس و از همکاران لوچیانو ویسکونتی کارگردان ایتالیایی در فیلم هایی چون "روکو و برادرانش" ، "پلنگ" و "مرگ در ونیز"، تاکنون پنج بار نامزد دریافت جایزه اسکار برای طراحی لباس بوده است.

آنجلینا جولی نیز جایزه بشردوستی جین هرشولت را دریافت می کند که برای تجلیل از تلاش های فردی بشردوستانه یکی از چهره های صنعت سینما اهدا می شود. به گفته هیات رییسه اسکار، جولی بازیگر- کارگردانی است که یک اسکار برای بازی در نقش مکمل دریافت کرده است. او با گروه های بین المللی متعددی برای حمایت از پناهنگان همکاری کرده و در فیلم هایی چون "یک قلب نیرومند" و "در سرزمین خون و عسل" این مفاهیم را پی گرفته است.