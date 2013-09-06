به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تامین سوخت زمستانی، افزایش تولید نفت و گاز و در نهایت افزایش صادرات نفت خام سه برنامه اولویت دار و کوتاه مدت من در وزارت نفت برای سال جاری است گفت: پس از ساماندهی این سه طرح اولویت دار سایر پروژه ها و طرح های نفت و گاز همچون تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دستورکار قرار می گیرد.

وزیر نفت درباره انتصاب سید کاظم وزیری هامانه به عنوان قائم مقام جدید وزارت نفت هم تصریح کرد: هامانه بر یک سری از اصول و مبانی صنعت نفت پایبنداست و به دلیل همین ایستادگی در برابر اجرای اصول از کار برکنار شد.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هامانه لطف خاصی به من نکرده بود که امروز بخواهم با انتصاب وی به عنوان قائم مقام به آن لطفی کنم بیان کرد: هامانه جزء مدیران قدیمی و با سابقه صنعت نفت بوده که کاملا به اصول و قوانین نفت و گاز کشور پایبند است.

قرارداد مشارکت در تولید را نمی‌پسندم

این مقام مسئول همچنین در خصوص اصلاح قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز کشور توضیح داد: برای میادین نفت و گاز ایران به هیچ وجه اجرای قراردادهای مشارکت در تولید را نمی پسندم بویژه آنکه این قراردادها در میادین خشکی و دریایی کشور در منطقه خلیج فارس به هیچ وجه موضوعیت ندارد.

وی با بیان اینکه می شود از قراردادهای مشارکت در تولید در شرایط خاص و آن هم برای منطقه خزر استفاده کرد اظهار داشت: در این نوع از قراردادها پیمانکار با افزایش قیمت نفت حداکثر سود را در برداشت و استخراج نفت می برد.

زنگنه از قراردادهای توسعه یافته بیع متقابل به عنوان موثرترین و کارآمدترین قراردادهای نفتی برای توسعه میادین در ایران یاد کردو افزود: هم اکنون برخی از اشکالات این قراردادها در حال حل و فصل بوده و قصد داریم از این قراردادها برای توسعه میادین در حال تولید و افزایش ضریب بازیافت استفاده کنیم.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه عراق هم این نسل از قراردادهای بیع متقابل الگوبرداری کرده است تبیین کرد از این رو این قراردادها از مرحله اکتشاف تا توسعه با پیمانکاران اجرایی منعقد می شود و در نهایت پیمانکار به ازای هر بشکه تولید نفت یک پاداش مشخصی می گیرد بدون آنکه دسترسی به مخزن داشته باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: این نسل جدید قراردادهای بیع متقابل می تواند منجر به افزایش ضریب بازیافت در مخازن نفت و گاز کشور شود.

اجرای 15 برنامه برای افزایش صادرات نفت ایران

وی همچنین درباره مهمترین برنامه های خود برای احیای صادرات و بازارهای نفتی ایران گفت: ایران یک تولید کننده متعهد برای تامین بلند مدت و مطمئن انرژی مورد نیاز مشتریان خود است اما فعلا به دلیل برخی از تحریم های ظالمانه از ایفای این نقش تاریخی خود محروم مانده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه 10 تا 15 برنامه راهبردی برای افزایش صادرات نفت کشور در دستور کار داریم از ذکر جزئیات این برنامه ها خودداری کرد و گفت: باافزایش صادرات نفت به زودی نتایج این برنامه های راهبردی مشخص خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه قصد نداریم برای افزایش صادرات نفت کشور یک سازمان ایجاد کنیم اظهار داشت: قرار است ساختاری کمکی برای پشتیبانی مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و به عنوان یک ستاد راهبردی در موارد مختلف همچون بازاریابی ، فروش، بیمه ، حمل و نقل دریایی و نحوه استقلال کشتی ها مشاوره دهد.

از کلیات کرسنت را حمایت می‌کنم

زنگنه در ادامه با اشاره به امضای تفاهم نامه صادرات گاز به عمان باتاکید بر اینکه هنوز هم از کلیات قرارداد کرسنت حمایت می کنم یادآور شد: در صورت انجام مذاکرات بیشتر پیش بینی می کنیم به زودی قرارداد بلند مدت صادرات گاز ایران به عمان با ظرفیت صدور روزانه 30 میلیون متر مکعب امضا شود.

وی با بیان اینکه در صورت امضای قرارداد سالانه دو میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور می شود اعلام کرد: همچنین قرار است بخشی از گاز صادراتی در مصارف داخلی عمان و بخش دگیری توسط این کشور صادر شود.

ببرهای اقتصادی آسیا مشتریان جدید نفت ایران

زنگنه همچنین درباره صادرات گاز به هند با تاکید بر اینکه هم اکنون این کشور از مذاکرات خط لوله صلح فعلا انصراف داه است و هنوز توافقی با این کشور حاصل نشده است تبیین کرد: هند قطعا شریک قابل اعتمادی برای ایران بوده و با توجه به رشد تقاضا در این کشور ، ایران نمی تواند از بازار نفت و گاز هند صرف نظر کند.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه تقاضای نفت و گاز در برخی از کشورهایی اسیایی همچون ژاپن در آینده افزایش قابل توجهی نمی یابد بیان کرد: تقاضای نفت و گاز در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا و ببرهای اقتصاد آسیا در آینده افزایش می یابد واز این رو ایران روی این دسته از کشورها حساب ویژه کرده است.

وزیر نفت در پایان در مورد توقیف نفتکش هندی در بنادر ایران در خلیج فارس هم خاطرنشان کرد: با مذاکرات انجام شده به زودی مشکل این نفتکش هندی هم حل و فصل خواهد شد.

جزئیات واریز یارانه نفتی به حساب مردم

زنگنه با اشاره به جلسات مشترک وزارت نفت و هیات دولت برای تامین یارانه نقدی شهریور ماه، گفت: روز گذشته مذاکراتی برای تامین یارانه نقدی شهریور ماه انجام و مقرر شد وزارت نفت زودتر از موعد مقرر سهم ماهانه خود را به خزانه واریز کند.



وزیر نفت با اعلام اینکه وزارت نفت نقش تعیین کننده ای در تامین یارانه نقدی ماهانه مردم ایفا می کند، تصریح کرد: از این رو به طور متوسط ماهانه سهم وزارت نفت در تامین یارانه نقدی حدود 2500 میلیارد تومان است.



این عضو کابینه دولت یازدهم با یادآوری اینکه برای تامین یارانه نقدی شهریور ماه مشکلی وجود ندارد، تاکید کرد: وزارت نفت هم تا چند روز آینده سهم خود را به حساب دولت واریز خواهد کرد.



این مقام مسئول با اشاره به صادرات نفت ایران با قیمت نزدیک به 100 دلار بیان کرد: باید بدانیم قیمت بالای نفت در کوتاه‌مدت برای سیاسیون کشور جذاب است، اما در بلند مدت باعث تهدید می‌شود، چرا که رقبای ما با قیمت‌های بالا وارد می‌شوند.



وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به عنوان یکی از برنامه های کوتاه مدت خود یاد کرد و افزود: با مجموعه اقدامات انجام شده پیش بینی می شود به زودی ظرفیت تولید نفت را به صورت پایدار به 4 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.



زنگنه با بیان اینکه در فاز دوم، این ظرفیت به 4.5 میلیون بشکه افزایش می یابد، خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید نفت منجر به افزایش قدرت چانه زنی ایران در سطح بازارهای جهانی نفت و اوپک خواهد شد.