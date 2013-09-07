ماموریت کری برای پایان تحریمهای تل آویو و جلب حمایت از ماجراجویی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "جان کری" امروز شنبه در لیتوانی با وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا دیدار می کند و در این دیدار از آنها خواهد خواست تا تحریمهای کشورهای خود علیه شهرک های صهیونیستی را لغو کنند.

دلیل وزیر امور خارجه آمریکا برای این درخواست، آن است که تل آویو و تشکیلات خودگردان بعد از سه سال مذاکرات سازش را از سر گرفته اند.

وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در لیتوانی گردهم می آیند و جان کری میهمان ویژه این نشست است.

اتحادیه اروپا در ماه های گذشته در مخالفت با ساخت شهرکهای صهیونیستی اقدام به تحریم این شهرکها کرده و به طور کلی هر گونه سرمایه گذاری و ارتباط با این شهرکها ممنوع شد.

این اقدام اتحادیه اروپا با واکنش تند صهیونیستها روبرو شد و حتی برخی از چهره های تندرو در این رژیم خواستار قطع روابط با بروکسل شدند.

البته سفر کری به اروپا سه روزه بود و کری بعد از لیتوانی به فرانسه و انگلیس می رود. کری در پاریس علاوه بر دیدار با مقامات الیزه، با وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز دیدار می کند.

در حال حاضر فرانسه تنها متحد آمریکا برای حمله به سوریه محسوب می شود و سفر کری به پاریس اهمیت ویژه ای دارد. وزیر امور خارجه آمریکا بعد از فرانسه به انگلیس می رود. پس از رای منفی مجلس عوام انگلیس به طرح مشارکت این کشور در جنگ سوریه، تنش هایی میان لندن و واشنگتن به وجود آمد.

مورد دیگری که کری در این سفرها به دنبال آن خواهد بود کسب حمایت برای حمله به سوریه است. در همین رابطه کری در لیتوانی و پاریس اطلاعات جدیدی را در مورد سوریه در اختیار همتایان اروپایی خود قرار می دهد.

همان طور که اشاره شد در شرایط فعلی تنها فرانسه در حمله به سوریه از آمریکا حمایت می کند و دیگر کشورهای اروپایی حمایت خود را به مجوز شورای امنیت برای انجام این حمله مشروط کرده اند.

با توجه به آنکه هنوز سند محکمی برای مرتبط کردن تسلیحات شیمیایی به کار رفته در سوریه به دولت این کشور وجود نداشته و بعید است که شورای امنیت رای به حمله به سوریه بدهد، کری برای متقاعد کردن کشورهای اروپایی در حمایت از حمله به سوریه کار مشکلی را خواهد داشت.