افزايش 7.5 درصدي مصرف بنزين در خراسان شمالي

ابوالفضل چلوی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در طول پنج ماهه نخست سال 91 در مجموع 72 ميليون و 982 هزار ليتر در 29 جايگاه عرضه فرآورده های نفتی در شهرستان های مختلف خراسان شمالی توزيع شده بود در حالي كه اين ميزان در مدت پنج ماهه نخست سال جاري به 78 ميليون و 467 هزار ليتر افزايش يافت.

وي با بيان اينكه اين ميزان مصرف در سال جاري به نسبت مدت مشابه سال پيش حدود 7.5 درصد افزايش داشته است، اظهار داشت: اين افزايش مصرف به دليل افزايش شمار وسايل نقليه و تردد بيشتر مسافرين و زائرين حرم مطهر رضوي در فصول بهار و تابستان در محورهاي خراسان شمالي بوده است.

چلوي متوسط مصرف روزانه بنزین در این استان در مدت پنج ماهه نخست سال جاري را 512 هزار ليتر در روز ذكر و اظهار كرد: اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته روزانه 477 هزار ليتر بوده است.

به گفته وي اين در حالي است كه در طول سال گذشته در روزهاي عادي سال متوسط ميزان مصرف روزانه بنزين در خراسان شمالي حدود 390 هزار ليتر است.

چلوي اضافه كرد: متوسط مصرف روزانه بنزین در این استان در طول ایام سال 91 حدود 392 هزار لیتر در روز بوده است.

وي حركت قيمت بنزين به سمت واقعي شدن و افزايش شمار خودروهاي دوگانه سوز را از جمله دلايلي دانست كه مي بايد سبب كاهش مصرف بنزين مي شدند اما بنا به نظر وي افزايش شمار خودروها و تردد مسافران در خراسان شمالي سبب شده تا مصرف بنزين استان در سال جاري افزايش 7.5 درصدي را نشان دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان شمالی در حال حاضر در سطح اين استان 29 جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي فعال وجود دارد.