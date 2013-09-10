زنجانی 2 میلیارد دلار پول فروش نفت را نداد/ اصلاح قیمت سوخت در بودجه 93

درآمدهای نفتی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد تصمیم گیری جدید برای ادامه سهمیه بندی بنزین گفت: دولت باید در مورد سهمیه بندی بنزین تصمیم گیری کند و این تصمیم در وزارت نفت گرفته نمی شود و هنوز هم در این خصوص بحثی در دولت آغاز نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه از ابتدای سال تاکنون گفت: همان میزان درآمدی که در بودجه برای وزارت نفت پیش بینی شده بود، تقریبا محقق شده و رقم آن در خاطرم نمانده است.

دیپلماسی نفتی و گشایش فروش صادرات نفت

زنگنه در پاسخ به سئوالی در مورد ایجاد دیپلماسی نفتی و گشایش فروش صادرات نفت، گفت: دیپلماسی نفتی فراتر از این است؛ یعنی معتقدم ما به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز و نفتی دنیا برای هر کاری که در کشورمان بتوانیم در حوزه روابط خارجی انجام می دهیم و از این قدرت و توان ملی استفاده می کنیم و بخش نفت نیز وظیفه خود می داند که کمک کند به مجموع قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای اینکه از وضعیت فعلی که در آن قرار داریم، خارج شویم. ما باید از حوزه اقتدار و توان ملی برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.

وزیر نفت درباره حضور بخش خصوصی در صنعت نفت گفت: در این دوره در جایی مثل پتروشیمی می توان گفت که منحصر به بخش خصوصی خواهد بود. بر اساس اصل 44 بخش پتروشیمی منحصر به بخش خصوصی خواهد بود. ما این سیاست را داریم که تلاش کنیم برای جلوگیری از خام فروشی پتروشیمی و تولید فرآورده های نفتی و تمام این کارها و بخش پتروشیمی کلا در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و ما از آنها حمایت خواهیم کرد و برای آنها زمینه سازی می کنیم و قراردادهای مهم در این بخش توسط بخش خصوصی منعقد می شود.

زنگنه با اشاره به اینکه امیدواریم مالکیت در بخش خصوصی روز به روز بیشتر شود، افزود: باید واقعا خصوصی سازی صورت گیرد نه اینکه فقط به اسم باشد. در زمینه بازرگانی نفت نیز مسیر را برای بخش خصوصی باز می کنیم. حتی فعالان بخش خصوصی نیز معتقد به این هستند نباید از دولت در این زمینه ها رانت بخواهند و ما می توانیم با ایجاد زمینه رقابتی شرایط را برای آنها فراهم کنیم و بدون رانت خواری، بخش خصوصی واقعی تلاش کند و سهم در بازار تولید و ملی و جهانی به دست آورد.

وزیر نفت در مورد میزان تولید بنزین با توجه به اینکه در روزهای پایانی فصل تابستان قرار داریم، عنوان کرد: تولید بنزین تا پایان سال مقداری افزایش خواهد یافت که حدود 6 تا 7 میلیون بشکه در روز خواهد بود، این در حالی است که ما یک مقدار اندکی واردات داریم، علاوه بر آن ذخیره نیز به اندازه کافی وجود دارد.

اصلاح قیمت سوخت در بودجه 93

زنگنه درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تغییر سهمیه سوخت گفت: در سال جاری قیمت سوخت افزایش نمی‌یابد و سهمیه هم تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد داشت اما پیش‌بینی‌هایی برای بودجه سال 93 درنظر گرفته شده است.

نتایج سفر به ترکمنستان

زنگنه در مورد نتایج سفر خود به ترکمنستان تصریح کرد: بحث اصلی این بود که در مقابل گازی که ما از ترکمنستان دریافت می کنیم، بخشی را به صورت کالا و خدمات به آنها صادر کنیم و این موضوع مورد توافق قرار گرفت و بقیه آن قرار شد طی کمیسیون مشترکی که در کشور ما برگزار خواهد شد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای واردات گاز در ماه‌های آتی توافقی صورت گرفت که افزایش پیدا کند، یک مقدار نیز ما بدهی داشتیم بنابراین قرار شد روش‌هایی را برای پرداخت بدهی هایمان به ترکمنستان پیدا کنیم.

وی در مورد سوآپ نفت با ترکمنستان گفت: در مورد سوآپ بحثی صورت نگرفت اما در این زمینه من دستورالعملی را تنظیم خواهم کرد که در این زمینه سوآپ فعال شود.

زنگنه در پاسخ به این سئوال که پیش از این شما مطرح کرده بودید که 2500 میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را وزارت نفت تامین خواهد کرد؟ گفت: من چنین رقمی را اعلام نکرده ام. به طور کلی 2500 میلیارد تومان سالانه مبلغی است که در این زمینه تامین می شود اما بخشی از آن توسط وزارت نیرو و بخشی توسط وزارت نفت تامین می شود، در عین حال بخش بزرگی از آن را وزارت نفت تامین می کند که نزدیک به همین اعداد است.

نحوه تامین یارانه نقدی

وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که مبلغ یارانه نقدی شهریور ماه توسط دولت از چه محلی تامین شده است، گفت: روش همان است. مبلغی توسط وزارت نفت، مبلغی توسط وزارت نیرو براساس آنچه که در بودجه آمده، تامین می شود. دولت در این زمینه برخلاف قانون عمل نخواهد کرد.

زنجانی 2 میلیارد دلار پول فروش نفت را نداد

وی در پاسخ به سئوالی در مورد واریز درآمدهای فروش نفت به حساب فردی به نام بابک زنجانی، گفت: این فرد بالای 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پیگیری این موضوع هستیم. در عین حال زنجانی گفته است که این مبلغ به حساب من واریز شده اما به دلیل اینکه آمریکا آن را بلوکه کرده، نمی توانم مبلغ را به خزانه واریز کنم.

زنگنه در مورد افزایش ظرفیت تولید نفت اظهارداشت: ظرفیت تولید نفت در سال 84 حدود 4 میلیون بشکه در روز بوده است، مقدار تولید تابع عرضه و تقاضا در بازار است.