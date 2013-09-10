منصور برزگر پیشکسوت کشتی کشور که دو هفته قبل در برنامه "روزی روزگاری" شبکه ورزش حاضر شده بود درباره نقش تلویزیون در عرصه ورزش به خبرنگار مهر گفت: تلویزیون میتواند ارتباط موثری با مخاطبان و مردم برقرار کند، از این رو ظرفیتهای این رسانه برای معرفی پیشکسوتان به مردم بیش از دیگر رسانهها است. به هر حال تصویر قدرت بیشتری نسبت به جراید مکتوب و سایبری دارد از این رو مردم از تلویزیون تاثیر بیشتری میگیرند.
وی در ادامه با اشاره به برنامه "روزی روزگاری" از دستاندرکاران صدا و سیما درخواست کرد که با تولید برنامههای مشابه به معرفی پیشکسوتان ورزش اهتمام بیشتری داشته باشند.
برزگر یادآور شد: البته چنین برنامههایی نباید فقط به معرفی چهرههای قدیمی فوتبال منحصر شود و دیگر رشتهها همچون کشتی و ورزشهای رزمی نیز باید در آن گنجانده شود. آشنایی جوانان با چهرههای ورزشی موجب میشود آنها به جای استفاده از داروهای نیروزا و تلاش برای زود به نتیجه رسیدن، در ورزش ممارست داشته باشند.
این کشتیگیر پیشکسوت تصریح کرد: در "روزی روزگاری" خاطرات ورزشکاران مرور میشود و این برنامه صرفا تخصصی نیست که این یک شاخص مثبت محسوب میشود.
برزگر در پایان تأکید کرد: هرچه بیشتر بر روی رویدادهای بزرگ جهانی همچون المپیک کار کنیم انگیزه جوانان برای رسیدن به سطح مورد نیاز حضور در این رقابتها را افزایش خواهیم داد.
برنامه "روزی روزگاری" در 50 قسمت 70 دقیقهای به نویسندگی و تهیه کنندگی ابراهیم داروغه زاده و کارگردانی فواد صفاریانپور چهارشنبه هر هفته ساعت 21 به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش میشود. مهمان فردا شب این برنامه علیرضا سلیمانی قهرمان کشتی کشور است.
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